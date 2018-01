Pub

Sobreiros e canções na cidade do Danúbio divulgam o festival alentejano Terras sem Sombra que tem a Hungria como país convidado

Seis bolotas de Sines foram plantadas em Alcácer do Sal, tomaram o avião e aterraram na Hungria. São seis rebentos de sobreiro, juntos por enquanto num vaso, e foram oferecidos na sexta-feira ao Jardim Botânico de Budapeste. "Eu sou devedor à terra, a terra me está devendo/ A terra paga-me em vida/eu pago à terra em morrendo", explicaram os Cantadores do Desassossego. Sobreiros e canções, as duas principais ofertas do Alentejo à cidade de Lizt.

Esta é a história de uma viagem que teve como objetivo apresentar a Budapeste o14.º Terras sem Sombra, o festival de música clássica que vai percorrer o Baixo Alentejo e subir até Elvas, de fevereiro a julho, com a Hungria como país convidado. O cartão de visita alentejano tem o nome de Grupo de Cantadores do Desassossego, 23 homens dos 22 aos 80 anos a soltar as vozes em qualquer lugar onde seja preciso ou simplesmente apeteça. Por exemplo, na fila de embarque no aeroporto, ainda em Lisboa. No avião. No meio de alguma rua. Na embaixada de Portugal. No autocarro. Na conferência de imprensa de apresentação do festival, ao lado do piano de Bela Bartók. Na Academia Lizt, a pedido da guia, simplesmente para testar a espetacular acústica do auditório principal. Na sala de Lizt onde o compositor fazia audições. Nos restaurantes. Na homenagem aos diplomatas Sampaio Garrido e Carlos Branquinho. No barco de passeio onde se jantou, em pleno Danúbio.

Imaginemos a cidade de Bela Bartók, Lizt e Kodaly, com os seus castelos e palácios, as suas pontes sobre o Danúbio, no país onde o ensino da música começa logo no primeiro ano do ensino básico e muitas vezes vem do jardim de infância. É o país onde a música tradicional nos pode ser apresentada por músicos com formação superior. E então imaginemos isto: uma rapariga e um rapaz húngaros no meio dos Cantadores do Desassossego a entoar "Eu tinha quatro patinhos que vieram de Loulé. Vieram de lá p'ra cá, dançando o saricoté. Ó saricoté, ó saricolá". Por uma vez, os alentejanos moderaram as vozes para não abafarem a vozinha de soprano, meio tímida, da pequena cantora sorridente e tão bonita. E o inverso: todos cantando um tema húngaro, treinado previamente com pautas, escrita fonética e gravações.

E que coro é este que vem da cidade de Beja e junta gente tão diversa? É o grupo criado há pouco mais de três anos e que roubou o nome à Galeria do Desassossego, de Jorge Benvinda, onde ensaiavam. O músico dos Virgem Suta fez parte do grupo, inicialmente mas teve de afastar-se porque não conseguia conciliar as agendas. Hoje reúnem-se semanalmente no Centro Unesco criado em Beja, unidos pelo diapasão do mestre Francisco Torrão, grande especialista do cante alentejano. Aí se juntam o sargento de cavalaria Olímpio José Carvoeira, o mais velho do grupo, com os seus 80 anos, o advogado Narciso Gaitinha, o chefe principal da PSP José Condeço, o jornalista do Diário do Alentejo José Serrano, ou o mais recente membro do grupo, José Diogo, 23 anos, monitor de cante alentejano em escolas só Tiago, de 22, é mais novo do que ele. E o cantador insólito: o professor universitário de Economia Jos Van Kesteren, holandês meio reformado que vive metade do ano em Beja, metade no país de origem.

Foi com esta banda sonora em permanência, 23 homens sempre com comentários e respostas prontas, que a delegação do baixo Alentejo percorreu Budapeste. No regresso, num voo noturno, talvez não tenham forças para gritar ao comandante da tripulação "Vai, Mexia! Nã te esqueças do trem de aterrage!", como fizeram ao piloto que os levou à Hungria, cujo nome não passou despercebido António Mexia. E já agora: foi a cantar "Salsa verde aos molhos" que eles testaram a acústica da sala decorada a ouro da Academia Lizt, diante do imponente órgão, para concluírem que sim senhor, a sala é mesmo boa. E sempre que tiveram oportunidade recordaram a moda composta quando, em 27 de novembro de 2014, o cante alentejano foi classificado Património da Humanidade: "Mas que dia tão bonito, ninguém queria acreditar, o Alentejo é património, pelo seu lindo cantar". Budapeste brindou-os com céu limpo e uma temperatura bem baixa, nada própria para gargantas quentes.

A delegação trazida pelo Festival, encabeçada pelos seus principais responsáveis José António Falcão, diretor geral, Juan Ángel Vela del Campo, diretor artístico, e Sara Fonseca, diretora executiva englobou uma centena de pessoas, e entre elas os presidentes das câmaras de Beja, Vidigueira, Santiago do Cacém, Odemira e Sines, e um grupo de empresários, sobretudo do ramo alimentar, que tiveram em Budapeste o apoio do delegado da AICEP, Joaquim Pimpão. E, sempre preparado para explicações adicionais, Miguel de Pape, da Associação Portugal Hungria para a Cooperação que de repente, na câmara do Castelo, onde o mayor recebeu a comitiva, descobriu a fotografia da madrinha de batismo, uma senhora húngara refugiada em Portugal e figura ilustre da cidade.

Sempre presente esteve a embaixadora da Hungria em Portugal, Klara Breuer, com a sua assessora Emese Rasztovich, que garantiu a dificílima proeza de traduzir do húngaro para o português e vice-versa. Aí está uma das grandes perplexidades: estamos na Europa e não conseguimos perceber uma palavra falada ou escrita. Embora a Hungria não esteja no sistema euro, podemos fazer pagamentos com as notas (e moedas) do nosso dia a dia e recebemos o troco em florints (um euro corresponde um pouco mais de 300 florints). Muitos preços estão afixados nas duas moedas. Mas quanto a conversas não há pistas que nos ajudem, a língua húngara não é sequer da família indo-europeia. Klara Breuer brinca com esta questão dizendo que a dificuldade das respetivas línguas é um dos aspetos que Portugal e a Hungria têm em comum.



Isso não impede que tenhamos deparado com húngaros que falam português fluente e corretamente. A língua é ensinada na Hungria há 40 anos, idade do instituto que coordena este ensino, e há atualmente 400 alunos a estudá-la, em sete universidades e sete escolas secundárias. Há muita literatura traduzida, de parte a parte, desde Os Lusíadas, A Peregrinação, a obra de Fernando Pessoa, as Cartas Portuguesas (traduzidas pela escritora Magda Szabó) e vários autores contemporâneos. Como sublinhou a embaixadora de Portugal na Hungria, Maria José Morais Pires, há mesmo um doutoramento sobre a pronúncia do português.

* em Budapeste

