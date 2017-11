Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a morte de Zé Pedro

Pub

Presidente da República e ministro da Cultura destacam o papel de Zé Pedro na fundação dos Xutos & Pontapés

“Manifesto o meu pesar a toda a família e amigos do Zé Pedro, como era assim afetuosamente tratado por todos os portugueses o guitarrista dos Xutos & Pontapés", pode ler-se na nota de pesar assinada por Marcelo rebelo de Sousa publicada no site da Presidência da República.

"Os seus primeiros passos na música coincidiram com o despertar do país para o movimento punk, tendo mais tarde fundado uma das maiores bandas de rock de Portugal, e sobretudo uma das que mais tempo sobreviveu e acompanhou várias gerações. Era um guerreiro da alegria, da vontade de viver, de superar dificuldades, de nunca desistir. Chegou cedo demais o descanso deste guerreiro, que certamente não será esquecido por tantos e tantos amigos que deixou", refere a mesma nota.

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, sublinha que "o seu entusiasmo, carisma e empatia deixaram uma marca indelével no panorama musical português, com músicas que acompanharam várias gerações, que o admiram com reconhecida ternura". "Dotado de um sentido musical notável, a música foi o seu sonho desde cedo e com ela conseguiu transformar o universo do rock português, a par da vida de muitos milhares de pessoas. Desde os ensaios na garagem de casa do seu avô, ainda adolescente, até aos dias de hoje, em grandes palcos portugueses e estrangeiros, o músico teve uma vida intensa e uma brilhante carreira ao longo de quatro décadas", refere o governante na nota de pesar enviada aos meios de comunicação social.

"Zé Pedro, que dizia ter sempre as mãos ocupadas com a guitarra, deixa-nos canções, como o Ai a minha vida, À Minha Maneira ou Contentores, que inspiram também um retrato especial do país e de um certo modo de ser português", refere ainda Luís Castro Mendes, lembrando ainda que "contribuiu de forma decisiva e inovadora para a história da música eletrónica em Portugal e para o sucesso continuado de uma das mais prestigiadas bandas rock nacionais".