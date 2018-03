Pub

A banda de Manchester vai tocar no Parque da Bela em Vista, em Lisboa, no dia 29 de junho.

Os James vão subir ao Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa no dia 29 de junho - no mesmo dia de The Killers e The Chemical Brothers.

Composta por sete membros - Tim Booth (vocalista), Jim Glennie (no baixo), Larry Gott e Mark Hunter (guitarristas), Saul Davies (guitarra e violino), David Baynton-Power (baterista) e Andy Diagram (trompetista) -, a banda inglesa conta com grandes sucessos na sua carreira, como Sit Down, She"s a Star, Laid, Born of Frustration e Getting Away With It (All Messed Up). Ao longo de mais de 30 anos de carreira, os James lançaram 14 álbuns e venderam cerca de 13 milhões de álbuns em todo mundo. O seu 10º álbum de estúdio foi lançado em 2016 e intitulava-se Girl At The End of The World.

Os James marcam regularmente presença nos palcos portugueses e a última vez que atuaram entre nós foi na Meo Arena, em dezembro de 2016.

Os bilhetes diários para o dia 29 de junho estão disponíveis nos locais habituais, pelo valor de 69. Para este fim-de-semana do festival (29 e 30 de junho), é possível ainda podem adquirir passes garantindo, assim, a entrada nos dois últimos dias do Rock in Rio-Lisboa, pelo valor de 117.

Além de James, o Rock In Rio Lisboa vai trazer a Portugal nomes como Muse e Haim (23 de junho), Bruno Mars e Demi Lovato (24 de junho), The Killers e The Chemical Brothers (dia 29 de junho) e Katy Perry e Jessie J (30 de junho), entre muitos outros.