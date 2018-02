Pub

Estónia como país convidado, a antestreia de "Early Man", de Nick Park, e o mais recente cinema de animação português estarão em março no festival Monstra, em Lisboa, hoje apresentado.

O 18.º Monstra - Festival de Animação de Lisboa decorrerá de 08 a 18 de março, com mais de 500 filmes para crianças e adultos, a exibir sobretudo no cinema São Jorge, embora estejam previstas sessões também na Cinemateca, no Cinema Ideal e exposições no Museu da Marioneta.

Na apresentação hoje em Lisboa, o diretor do festival, Fernando Galrito, destacou a escolha da Estónia como país convidado - o primeiro país europeu a fazer filmes em estereoscopia - com a exibição de 140 obras e a presença de realizadores como Priit Parn, Kaspar Jancis e Priit Tender. Ainda sobre a produção estónia, o Monstra convidou o realizador Riho Unt a apresentar em Lisboa "Maria e os sete anões", dos estúdios Nukufilm.

O Monstra ficará ainda marcado pela antestreia de Early Man - A Idade da Pedra, do premiado autor Nick Park, o mesmo de A ovelha choné e Wallace & Gromit: A maldição do coelho homem, que estará em Lisboa.

Fernando Galrito referiu ainda a estreia de A origem do som e a exposição com o storyboard do filme que o realizador holandês Paul Driessen vai mostrar em Lisboa.

Do cinema português, que o diretor do festival disse estar com uma presença recorde, reflexo da vitalidade da produção nacional, farão parte obras como Os 4 estados da matéria, primeiro filme de Miguel Pires de Matos, e mais de uma dezena de produções em competição, nomeadamente de André Ruivo, Joana Toste, Catarina Sobral, Marta Monteiro e Paulo Patrício.

Da competição de longas-metragens fazem parte, por exemplo, The Breadwinner, filme de Nora Twomey que está nomeado este ano para os Óscares:

Destaque ainda para Have a nice day, do realizador chinês Liu Jian, e The Oddsockeaters, da checa Galina Miklinova.

Habitualmente, o festival dedica atenção ao Japão, desta vez com retrospetivas do cinema de Kunio Kato e Koji Yamamura, dois autores premiados com Óscares e que estarão em Lisboa.

Haverá ainda um programa com "grandes obras de arte da História do Cinema de Animação", como Yellow Submarine, de George Dunning, O planeta selvagem, de René Laloux, e Belleville Rendez-Vous, de Sylvain Chomet, convidado do festival.

O Monstra vai ainda recordar os dez anos da produtora Sardinha em Lata e associa-se aos 70 anos do Hot Clube de Portugal, com uma sessão de cinema de animação e jazz ao vivo. O festival volta a ter um programa específico para os mais novos, o Monstrinha, com filmes repartidos por vários níveis de ensino, dos três aos 13 anos, e alarga-se para outras localidades, nomeadamente Barreiro e Almada.

