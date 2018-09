Cinema japonês? Os dramas épicos de Akira Kurosawa? As tragédias íntimas de Kenji Mizoguchi? Sim, sem dúvida... mas não só. Felizmente, apesar dos seus desequilíbrios, o mercado português não se tem esquecido de que existe uma produção japonesa multifacetada, a começar, claro, pelos próprios clássicos. É a memória dos clássicos que serve de motor ao ciclo "Primavera Tardia - (Re)visitação do cinema japonês", proposto pela Leopardo Filmes a partir de hoje, até 11 de julho, em Lisboa (Espaço Nimas) e Porto (Teatro Municipal Campo Alegre).

O título do evento remete para a obra-prima de Yasujiro Ozu, Primavera Tardia (1949), por certo um dos seus trabalhos mais depurados na encenação das peculiaridades geracionais no Japão do pós-guerra - esta é mesmo a história de uma jovem, Noriko (interpretada pela sublime Setsuko Hara, musa de Ozu), que se mantém em casa, a cuidar do pai viúvo, em vez de "seguir a sua vida", como muitos a aconselham.

Primavera Tardia estará em exibição a partir do dia 28. É um dos dois filmes em cópia restaurada incluídos no ciclo. O outro, Contos Cruéis da Juventude (1960), de Nagisa Oshima, surgirá a 5 de julho e pode servir de exemplar contraponto. Figura nuclear daquilo que se poderá designar como uma "nova vaga" japonesa, Oshima encenava as convulsões de uma juventude assombrada, nem que fosse de forma inconsciente, pelos traumas da guerra. Além do mais, o regresso de Contos Cruéis da Juventude poderá ajudar a compreender que o admirável, sempre polémico, O Império dos Sentidos (1976) está longe de ser suficiente para compreender a riqueza da filmografia de Oshima. Aliás, a par da sua exibição, o ciclo mostrará o seu genial "duplo", O Império da Paixão (1978), e ainda Tabu (1999), derradeiro título do cineasta. Da mesma geração de Oshima, Koji Wakamatsu estará também representado com diversos filmes, incluindo esse quase testamento que é O Bom Soldado (2010).

Num conjunto de mais de quatro dezenas de filmes, será possível encontrar raridades como Quando uma Mulher Sobe as Escadas (1960), de Mikio Naruse, por certo um dos menos conhecidos entre os grandes clássicos japoneses. Isto sem esquecer outros trabalhos de Ozu, Kurosawa, Mizoguchi ou Shohei Imamura. Registe-se, em particular, a passagem de A Enguia (1997), que valeu a Imamura uma Palma de Ouro partilhada com o iraniano Abbas Kiarostami (O Sabor da Cereja) - o Japão só voltou a arrebatar o prémio máximo de Cannes há poucas semanas, graças a Shoplifters, de Hirokazu Kore-eda (que tem distribuição assegurada pela Legendmain Filmes).

Kore-eda é um dos cineastas contemporâneos em destaque, com a projecção de três dos seus subtis (melo)dramas familiares: Ninguém Sabe (2004), Andando (2008) e O Meu Maior Desejo (2011). Em destaque estará também Naomi Kawase, cuja longa-metragem Esplendor (2017) tem estreia marcada para 15 de Julho. Em paralelo com a exibição dos filmes serão lançadas duas caixas de DVD com filmes de Mizoguchi e Ozu.