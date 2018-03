Pub

Uma entrevista em que o ministro da Cultura quase fica de fora e é o poeta que responde. Mesmo que na questão do Acordo Ortográfico ambos tenham a mesma posição.

O atual responsável pelo Ministério da Cultura estava a preparar a reforma quando foi convocado para substituir o anterior titular. Tinha acabado de publicar o livro Outro Ulisses Volta a Casa, que sucedia a A Misericórdia dos Mercados, volumes que escaparam ao guilhotinamento realizado pela anterior editora a sete dos seus títulos. A edição de Poemas Reunidos disponibiliza quase toda uma obra e não sofreu a reescrita que a passagem do tempo por vezes sugere aos poetas. A capa desta coletânea de 800 páginas repete a de um livro anterior, Viagem de Inverno, e de uma antologia publicada no Brasil, por refletir "um sentido de olhar para a frente que está muito presente neste quadro de David Friedrich, com a presença do amor e de um barco que dá a ideia de um percurso e de um regresso". Avisa que os poemas estão tal como apareceram na altura em que foram publicados e que não é uma antologia: "Juntei os livros sem fazer grandes alterações além da ordem de alguns poemas, de certos títulos, dedicatórias e a eliminação de algumas epígrafes."

Volta a negar o seu primeiro livro?

Sim, o livro Recados está ausente. Houve pessoas que se lamentaram por o ter feito mas não me reconheço naquele meu primeiro livro.

Qual foi o critério desta edição?

A de reunir os livros que fui publicando desde 1985 a 2016.

Pode dizer-se que esta poesia é própria de um diplomata?

Espero que não, nem há poesia própria para um diplomata. Houve muitos que escreveram poesia - Octavio Paz ou Saint-John Perse -, o que não cria uma relação entre atividade profissional e poesia. No entanto, poderá dizer-se que é a poesia de um diplomata na medida em que há um tema de viagem, de exílio, de percurso e de regresso à pátria, que atravessa o livro por ser a vivência da minha biografia. Poemas de diplomata, isso não.

Nunca deixa de ser a poesia de alguém desencantado.

Sim, há desencantamento que tem que ver com melancolia, mas também existem poemas de alegria e de aceitação da vida. A escrita do poema é em si mesmo a afirmação de que alguma coisa em nós resiste e esse desencantamento com o curso das coisas do mundo confronta-se com a criação.

A melancolia é o seu primeiro impulso?

É um tema presente no livro, tal como o da perda, do desencontro ou da impossibilidade do encontro. Tentar-se que alguém nos responda é tema de toda a poesia.

Pode dizer-se que A Misericórdia dos Mercados é onde essa afirmação de vida mais existe?

Esse livro tem que ver com uma revolta com determinado discurso que nos foi imposto e tendia a negar aquilo que é mais humano em nós: a capacidade de transformar e a dignidade de quem trabalha. O livro revolta-se contra uma ordem do mundo que assenta na lógica puramente financeira, daí ser vincadamente de protesto, apesar de igualmente melancólico porque manifesta a desilusão com uma ordem política e económica que parece negar o que há de mais importante na humanidade.

No prefácio é referido que esta é uma "poesia culta". Revê-se?

Mesmo que se queira muito ingénua, a poesia tem de ser culta porque está sempre em diálogo. Tem sempre que ver com o que já foi escrito, mesmo que se a queira muito vanguardista e a arrasar todo o passado. Diz-se que esta poesia é culta porque cita muito. É verdade, existe grande vontade de citar e falar para o círculo dos que conhecem o mundo poético. Gostaria que tocasse mais gente, porque há muitos poemas que procuram ir ao coração das pessoas.

A grande alteração está na utilização do Acordo Ortográfico em vigor. Não lhe foi difícil?

Não considero que este Acordo Ortográfico seja perfeito e penso que há coisas suscetíveis de melhoria, mas sendo o que se utiliza oficialmente achei que seria hipócrita não o fazer. Isto sem criticar outras pessoas, até porque não tenho ideias tão fortes sobre ortografia como elas. O acordo não é o melhor possível mas está vigente e segui-o para horror e espanto de muitos amigos. Não porque lhe tenha um grande amor, mas porque para mim a ortografia é uma convenção e não considero que a anterior seja a maior das maravilhas. Tudo se pode aperfeiçoar, é a minha opinião. Enquanto estiver em vigor vou segui-lo e lamento os meus amigos que consideram isto uma traição. Há como que uma luta de religiões em torno do acordo, só que eu não tenho religião. Acredito que esta opção vá ser muito criticada, mas é assim.

Conseguiu evitar a tentação de reescrever alguns poemas?

Ele foram escritos daquela maneira e, mesmo que não goste assim tanto de alguns poemas, eles são desse modo e não vou renegar a pessoa que era quando os escrevi. Espero é poder escrever mais para contestar este livro, mesmo que nunca alguém se transforme no que não é. Podemos evitar a repetição, tanto que estive dez anos parado porque alguns dos meus livros tinham certa repetição. Com as Lendas da Índia apanhei outro tom e os dois que se seguiram são diferentes dos dos anos 1990.

Se tivesse vivido em Portugal nas últimas décadas seria o mesmo poeta?

Sei que seria diferente. Viver fora, por muito que se esteja inserido, cria sempre um distanciamento que se instala. Que é próprio da poesia em relação ao mundo e proporciona uma linguagem própria. O que seria eu? Certamente que a poesia é impressionada pelo percurso que me levou a atravessar vários países. A itinerância e o nomadismo têm que ver com o que escrevo.

Por isso escreve o poema "O Nómada Consigo". É um dos mais autobiográficos?

É verdade, mas sempre vivi assim. Sou filho de um juiz que mudava de terra ciclicamente, daí não ter estranhado a vida de diplomata.

A língua portuguesa falada nesses países entrou nos poemas?

Sim, em Os Dias Inventados tenho um poema em que escrevo "Se eu beijar você na tua boca". Tem que ver com a diferença do português de Portugal e o do Brasil, e mostra como a linguagem íntima deles faz-se com o "você" e que para nós usar essa palavra num momento de maior arrebatamento de paixão não faz muito sentido.

Tem diálogos poéticos com Bandeira, Caetano, Chico... O brasileiro é assim tão imponente?

Há uma grande unidade da língua apesar dos vários padrões. Quando se vive no Brasil, verifica-se que falamos a mesma língua se não tivermos em conta o nível semântico em certas palavras e a pronúncia.

Nunca consegue fugir à tradição dos poetas portugueses até si?

Toda a poesia escreve-se a partir, em diálogo e contra a tradição, porque resulta de um grande universo que é a poesia escrita em língua portuguesa. Depois, em alguns poetas há aquela chamada angústia de influência, que [Harold] Bloom identificou e que leva o poeta a contrapor-se a outros poetas. Este livro é um grande diálogo com outros poetas, mesmo que queira fazer alguma coisa minha. Se consigo ou não, depende da apreciação que for feita, até porque qualquer obra está em confronto com toda a literatura e a grande poesia do mundo que pudemos absorver.

Quando José Saramago recebeu o Nobel disse que Sophia de Mello Breyner o merecia porque era o exemplo da poesia. Se Portugal voltar a receber um novo Nobel a escolha deverá recair na poesia?

Vai sempre para um escritor, seja de poesia ou de ficção. Tivemos o Prémio Nobel para um grande ficcionista, temos muitos poetas - tal como os brasileiros e os africanos -, portanto ambos são possíveis.

A poesia não é a principal linguagem portuguesa?

Não, acho que temos bom romance. Há um grande preconceito contra o romance português porque não terá universalidade. Contudo, Eça de Queirós é dos maiores romancistas do seu século, Camilo Castelo Branco é interessantíssimo, Aquilino Ribeiro foi importante na aprendizagem de Guimarães Rosa... Temos tendência a menosprezar o que fazemos. A nossa poesia é boa mas não exageremos, tem coisas menos boas. O nosso romantismo é muito fraco e a grande poesia pós Garrett só regressa com Antero de Quental, Camilo Pessanha, Guerra Junqueiro ou Cesário Verde. Ou seja, não temos um romance tão mau nem uma poesia tão boa. No século XX, sim, existe grande poesia: Sophia, Fernando Pessoa, Jorge de Sena, Carlos de Oliveira ou Eugénio de Andrade.

Uma das palavras com que o caracterizam é existir uma intertextualidade na sua obra. Concorda?

Existe, porque tenho muitas referências a um diálogo com a poesia. No último livro procurei fazer um diálogo desabrido com Rilke, uma paródia das discussões poéticas.

Lendas da Índia deve ser o livro em que foi mais difícil retratar um dos lugares onde esteve. Foi assim?

A Índia provocou em mim um grande deslumbramento, emoção e curiosidade, porque é uma realidade inesgotável no que tem de bom e de mau. O livro ia dando resposta a vários estímulos daquela realidade tão complexa, que ia tentando entender sob o ponto de vista de uma civilização diferente.

É também um livro em que refere a Revolução de Abril num tempo em que já não era moda fazê-lo...

São poemas biográficos e um tema que uso tanto aí como em Os Dias Inventados, porque a Revolução foi muito importante nas nossas vidas e exige essa invocação de uma experiência desses anos que vivi com uma participação grande.

Tempo em que nunca se poderia considerar "poeta funcionário"?

Nunca fui um poeta engajado no sentido militante. Poeta funcionário? Sou funcionário e sou poeta. É como Pessoa trabalhar num escritório comercial ou o T.S. Elliot num banco. Na minha poesia há muita preocupação política, social e histórica, referências às guerras em Angola e nos Balcãs, mas não tenho um caderno de encargos.

Já teve poemas reunidos em 1999. Porquê esta grande coletânea?

Entretanto escrevi mais e os meus livros estão esgotados. Tenho três no mercado, mas os outros estão fora porque a certa altura foram guilhotinados - como é habito fazer. Recebi uma carta a dizer que esses sete livros iriam ter tal destino e gostaria que voltassem a aparecer e a encontrar leitores.

É uma resposta ao guilhotinamento desses livros?

Os livros têm o seu tempo e cada vez é menor. Aparecem, estão nas livrarias uma semana e vão embora. Mesmo os que estão em armazém são difíceis de encontrar, dá muito trabalho ir buscá-los. Quanto a guilhotinar os livros, é uma coisa normal, não fui menos bem tratado por isso. Fez-me impressão guilhotinarem os livros. Agora saíram da guilhotina, provavelmente serão novamente guilhotinados daqui a uns anos. Enquanto vai e vem, espero encontrar e acordar leitores. Gostaria que a minha poesia não fosse reduzida a uma recuperação da tradição lírica, queria ser alguma coisa além disso.