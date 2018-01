Pub

Atriz de A Hora mais Negra disse ao DN ser ironia o filme estrear durante o brexit, já que Churchill foi o "campeão da Europa Unida"

Está entre o cinema francês e o inglês, mas também não diz não a Hollywood. Kristin Scott Thomas sempre foi uma das atrizes mais estimulantes do cinema internacional, embora viver em Paris não a ajude a caçar os grandes papéis que acabam por ir parar a Cate Blanchett ou a Helen Mirren. Agora parece estar de novo nas bocas do mundo. Depois de muito recentemente a termos visto em A Festa, de Sally Potter, onde interpretava de forma fulminante uma política, atinge a perfeição sem beliscões como Clemmie, a mítica mulher de Churchill em A Hora mais Negra, de Joe Wright, que amanhã se estreia nas salas portuguesas.

Scott Thomas é o contraponto certo à exuberância da interpretação de Gary Oldman, uma espécie de pivô que lhe dá "jogo". A sua Clemmie não tem de roubar cenas, nem se limita ao lugar do canto da máxima machista "atrás de um grande homem, está uma grande mulher". Wright filma-a não "atrás", mas ao lado. Uma Clemmie com personalidade, capaz de pôr o marido em ordem. É um prazer total vê-la nesta pele.

Apanhámo-la no famoso Claridge"s, em Londres, e com uma verve muito sua. Começou por concordar connosco quando lhe falamos da ironia de A Hora mais Negra surgir em plena altura do brexit: "A ironia ainda é maior porque o Winston Churchill foi mesmo o campeão dessa ideia da Europa unida! Por outro lado, as pessoas vão sair deste filme muito otimistas. A Hora mais Negra deixa-nos presos à cadeira mesmo sabendo como vai terminar. Vemos este homem e acreditamos na mudança, acreditamos que tudo pode ser diferente. Joe Wright criou este filme com uma atmosfera de thriller, de filme de suspense. E agora percebemos que esta liderança que Churchill nos deu não tem nada que ver com aquela que temos agora... Ele era alguém verdadeiramente destemido."

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A interpretação de Scott Thomas chegou a estar na lista da temporada dos prémios mas A Hora mais Negra foi perdendo força e apenas Gary Oldman está na corrida para os prémios. No caso dela, podemos deduzir que não foi nomeada para os prémios de atriz secundária da SAG e Globos porque este ano há um engarrafamento de grandes interpretações, ainda que não deixe de ser sintomático que este domingo, quando Oldman discursava precisamente com o Globo de melhor ator na mão, a primeira pessoa a quem agradeceu foi precisamente Kristin.

Independentemente disso, o discurso da atriz passa pelo fascínio que tem pela figura de Churchill: "Estamos a contar uma fatia da vida de uma pessoa que fez muito na vida: escreveu livros, foi jornalista, herdou fortuna, perdeu dinheiro e fez mesmo tudo! Como é que conseguiu ser tão bem-sucedido? Penso que passou sempre pela sua ambição. Ele sempre quis ser primeiro-ministro, não obstante ter sido sempre consumido pela dúvida e pelas suas famosas depressões. E o espantoso é que esta mulher que interpreto também tinha depressões e era incrivelmente volátil. Uma mulher ferozmente inteligente e sem estudos. Não sei como conseguiu estar ao lado de tão grande figura! Ela abandonou a escola aos 16 anos, mas lia muitíssimo. Presumo que conseguiu educar-se a si própria. Aliás, o Churchill só casou com ela porque a Clemmie era mesmo interessante. Mas a personagem está no filme para mostrar os custos pessoais de ser líder."

Perfeccionista como é, Kristin Scott Thomas afirma ter pesquisado muito sobre esta mulher, fiel companheira do marido. "Creio que era importante perceber quem era esta mulher que casou com o homem que salvou o mundo. No começo, não tinha informação necessária e nem disse logo que faria o filme. O Joe percebeu a minha posição. Para o filme era importante ter mulheres fortes", diz-nos. Meio a brincar, também conta que esta extraordinária mulher merecia algo mais: "Alguém deveria fazer um filme sobre a sua vida, um spin-off "

E porque nas conversas com a imprensa nunca se acanha, ao DN não se fez rogada ao confessar que se sentiu apavorada com a responsabilidade deste papel: "É sempre medonho interpretar alguém verdadeiro. Ninguém quer ofender os sentimentos das pessoas, em especial dos descendentes. Mas o que me deu menos medo aqui foi representar ao lado de Gary Oldman. Ele aqui respira, anda e mexe-se como Winston Churchill. Era tão Churchill que me deu confiança para pensar que eu poderia ser mesmo aquela mulher... Esta foi a segunda vez que interpretei alguém que existiu. A primeira vez foi a tia de John Lennon em Nowhere Boy e aí tive muito prazer. Foi o paraíso. Na volta, gosto de interpretar personagens que existem. Ou não..."

Depois de se rir teatralmente, continua nos elogios a Gary Old-man: "Tenho uma história para contar: durante os ensaios tivemos algumas visitas de ilustres académicos que conheceram Churchill. Nas paredes tínhamos afixado uma série de fotografias com Gary já com a maquilhagem de Churchill. O que foi incrível é que um desses estudiosos ficou fascinado com uma das fotografias, perguntava como é que a produção tinha tido acesso àquela imagem. Ou seja, ele não percebeu que era o Gary! Um especialista do Churchill foi enganado!! Isso diz muita coisa, não diz?!"

Antes de pedir um chá, a atriz que ficou famosa em Quatro Casamentos e Um Funeral deixa no ar outra teoria: "Os políticos não têm de ser bons atores. Têm é de saber fazer uma performance quando discursam no sentido de serem claros e apaixonantes. Churchill era apaixonante! Em frente àquela gente toda no Parlamento tinha de "atuar". Creio que Gary passa isso muito bem, as ideias são transmitidas a partir de uma performance. Estou convencida de que Churchill acreditava deveras nas suas palavras!"

A seguir, para esta atriz corajosa, segue-se uma estreia. Kristin Scott Thomas será realizadora. O seu projeto chama-se The Sea Change, adaptação do romance de Elizabeth Jane Howard. As filmagens ainda não começaram mas o protagonista é Mark Strong na pele de um dramaturgo que leva a sua esposa (interpretada por ela própria) para umas férias na Grécia que vão mudar a relação.

Antes, já concluídos, estão dois filmes em que poderemos vê-la como atriz. Esta primavera estará como secundária em Tomb Raider: o Começo, de Roar Uthaug, o filme da Paramount que tenta recuperar a heroína que ajudou a fazer de Angelina Jolie a maior estrela de cinema americana. Agora, Lara Croft é a sueca Alicia Vikander.

Sem data de estreia, espera-nos ainda Au Bout des Doigts, de Ludovic Bernard, também com Lambert Wilson. Mais uma incursão da atriz no cinema francês. Scott Thomas fala fluentemente francês (é casada com um médico francês). Com alguma (muita...) sorte talvez a possamos ver numa curta-metragem chamada Brexit Shorts - Time to Leave, de Jeremy Herren, parte de uma coleção de pequenas curtas que refletem sobre o brexit. Este Time to Leave tem a particularidade de ser escrito por David Hare.