Depois de Fernando Meireles, é o cineasta brasileiro com maior fulgor em Hollywood, José Padilha, um realizador em fase de impasse quando chega aos cinemas Operação Entebbe

Um cineasta ateado à polémica. José Padilha, nos últimos anos, tem sido o realizador brasileiro que mais sucesso tem feito internacionalmente, um sucesso quase sempre alimentado por tomadas de visão muito pessoais e nada consensuais. Entre o cinema documental e a ficção com cheirinho político, o cinema deste carioca de 50 anos que estudou política em Oxford está longe de gerar consensos, sobretudo depois de um desastre terrível chamado Robocop, um projeto de 2014 onde a ideia era falar de uma sociedade militarizada e ressuscitar um franchise iniciado por Paul Verhoeven. Um objeto que causou repulsa da crítica, tal como Operação Entebbe, em estreia esta semana, ficção sobre o caso do sequestro de um avião da Air France por terroristas árabes e alemães, que no último Festival de Berlim terá saído manchado.

O mais curioso no seu percurso é a permanente vontade de alternar entre a ficção e o documentário. Aliás, foi logo no começo da sua carreira que essa deambulação se tornou mais óbvia, em especial depois de uma estreia no documental, com Autocarro 174, sobre um caso de uma tomada de reféns em 2000 no Rio de Janeiro, seguido de Tropa de Elite, uma ficção que não deixava de documentar a lógica estatal do poder armado na sua cidade. Dois filmes que lhe deram fama e fortuna, o último deles transformou-se num dos maiores sucessos de sempre do cinema brasileiro (foi também um caso de debate nacional) e venceu o prémio máximo na Berlinale de 2008.

Um sucesso que o motivou a continuar na paisagem documental, primeiro com Garapa (2009) e depois com Segredos da Tribo (2010), ambos filmes a perseguir um ideal de denúncia jornalística. Obviamente, a pressão comercial voltou a obrigá-lo a filmar os podres das forças policiais em Tropa de Elite 2 - O Inimigo agora é Outro (2010), que funcionava razoavelmente bem como filme de género. O problema de Padilha começou quando foi para Hollywood e filmou Robocop, um remake cinzento e tolhido pela máquina industrial do cinema americano (o cineasta veio depois queixar-se disso mesmo).

Para se reinventar, mudou-se para o novo El Dorado, a produção de ficção para as estruturas de streaming e foi contratado pela Netflix para dirigir o amigo Wagner Moura em Narcos.

Agora, com Operação Entebbe, quis tocar na ferida do conflito israelo-palestiniano, mas as más reações em Berlim indiciam um flop, embora em Israel o filme já esteja a dar polémica, coisa pela qual Padilha se pela. E polémica é o que precisamente procurou com O Mecanismo, filme feito durante o processo de destituição de Dilma. A pergunta que fica no ar é se um dia larga a Netflix e as encomendas e volta a filmar mais cinema do real no seu Brasil. Parece-nos o caso de um cineasta em fase de impasse.