Jorge Palma dedica Bairro do Amor ao grande amigo Zé Pedro

Jorge Palma atuou ontem à noite em Quarteira e dedicou emotivo tema ao seu "grande amigo" Zé Pedro

"Zé Pedro, há 27 dias apenas trocámos aquelas mensagens - ias subir ao palco do Coliseu, mandei-te um punho erguido e tu desejaste-nos (a mim e ao Sérgio Godinho) um bom concerto em Oliveira de Azeméis - neste momento não me ocorre grande coisa, a não ser que a tua baixa deixa um enorme vazio por aqui, meu amigo sincero - 'té já, companheiro" partilhou Jorge Palma na sua página oficial do Facebook.

O músico atuou ontem à noite em Quarteira, no Algarve, e interpretou o tema Bairro do Amor, dedicando-o a Zé Pedro. "A próxima chama-se Bairro do Amor e eu quero dedicá-la ao meu grande amigo Zé Pedro", disse Jorge Palma. O público respondeu com um longo aplauso.

O músico dos Xutos & Pontapés morreu ontem aos 61 anos. Hoje a partir das 16.00 realiza-se o velório no antigo Museu dos Coches, em Belém.