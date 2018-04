Pub

Apanhámos um dos maiores ídolos juvenis do momento sem receios de confessar que está a saborear as benesses de ser o novo herói de Star Wars. Um londrino com um discurso de ampla sinceridade e que falou muito para além deste filme que chega a Portugal na quinta-feira.

É uma joia o sotaque de Peckham, bairro negro de Londres, que um perfumado John Boyega insiste em demonstrar à imprensa internacional que no mês passado se juntou no Corintia Hotel para as ações de promoção de Batalha no Pacífico: A Revolta.

Acabei de o ver a brincar com o Scott Eastwood. É importante para si que tenha havido uma química entre você e o seu sidekick neste novo Pacific Rim [Batalha do Pacífico]?

Se é! Sem química as coisas não funcionam - a câmara fica mesmo perto dos nossos rostos. Mas trabalhámos desde cedo essa química: falámos imenso sobre as nossas personagens. Queríamos que o espectador pudesse estabelecer uma ideia de como eles eram aquando da sua juventude. Isso é muito importante.

A sua personagem faz um marcante discurso de motivação para os jovens cadetes que combatem os monstros Kaiju. O que queria saber é o que neste momento o motiva a si?

A mim motiva-me a mudança! Sempre quis ser ator e fui para a escola dramática para melhorar. O meu objetivo é tornar-me um melhor ator. Amo poder ter esta oportunidade de contar histórias em cinema e todas estas oportunidades que estou a ter. Sei que representar é fazer algo de falso mas não me contento: estou sempre a pesquisar, a querer saber coisas da condição humana.

Com um filme como este acaba por aprender alguma coisa?

Ser honesto e essa é sempre a melhor qualidade.

Foi honesto neste papel?

Sim! Muitos dos filmes de que gostamos nascem de colaboração e de honestidade. Neste projeto aprendi muito porque também fui produtor e descobri que é importante falar com todos na equipa. Creio que não é necessário ser honesto e malcriado. Num filme destes, ter uma boa comunicação com todos é um engenho...Conhece-se muita gente diferente. Por conseguinte, aprende-se tanto! Percebi que há que ser sagaz para vermos a maneira pela qual identificamos o nosso poder. Não faria muito sentido identificá-lo como o meu poder. Aprendi que é o realizador quem tem o poder criativo e que a minha função é dar-lhe todo o apoio. Dar-lhe apoio e, claro, também ideias. O poder, afinal, está na colaboração em equipa.

Não deixou de parte o seu sotaque bem do Sul de Londres...

Nunca ninguém me pediu para o fazer e mesmo se o tivessem pedido... Quando cheguei a Hollywood senti que as coisas estavam a mudar. Creio que já não há problemas para um ator que mantenha a sua própria personalidade ou que possa ter as suas redes sociais. As coisas estão mesmo diferentes. Agora vemos atores de lista A a decidirem, na boa, fazer um filme para a Netflix. As regras e as leis em Hollywood já não são fundamentalistas. Para ser honesto, já conheci gente muito boa em Hollywood.

Nestes tempos de diversidade em Hollywood, como foi a sua experiência como negro? Um ator da sua cor é tratado de forma diferente no Reino Unido?

Há uma grande diferença. Aqui estamos numa ilha e muitos dos atores negros tiveram de ir para os EUA - não tínhamos papéis. Estávamos todos fartinhos de representar sempre os mesmos papéis. Nunca tínhamos papéis ou projetos que supostamente mostrassem a nossa vivência. Atores como eu sentiram mesmo um rol muito limitado de oportunidades. Era comum encontramos uma série passada nesta Londres destes dias com os protagonistas branquinhos! Londres! Meu Deus! É dessa falta de diversidade a que me refiro. Os papéis para os negros tinham sempre uma agenda e eu marimbei-me para isso, passei à frente. O Idris Elba foi um dos primeiros. Através do seu exemplo, percebemos que poderíamos ir para Hollywood e aprender a falar com sotaque americano, bem como representar a nossa cultura. Nos EUA, falam em invasão britânica mas somos apenas um número de pessoas que nem se conhecia aqui em Inglaterra, isso é o mais engraçado, mesmo apesar de termos a mesma cor. Somos todos imigrantes. A verdade é que em Hollywood temos melhores oportunidades, não pela forma como eles tomam as decisões mas fundamentalmente pelo facto de ser um lugar maior.

E como é estar a viver toda esta experiência Star Wars?

Fiquei numa posição melhor para poder ter escolhas mais específicas. Mas fazer parte de Star Wars é algo contínuo, Star Wars é Star Wars! Estar no Star Wars inspira-me a fazer as minhas próprias coisas. Mas ser famoso no cinema não é como na música...

Não é, portanto, uma rock star?

Não, não sou! A dinâmica é diferente. Chego a uma loja e as pessoas não se põem aos berros. Não tenho o tratamento do Harry Styles, dos One Direction... Mas, digo-lhe, tem sido muito interessante descobrir a fama. Não é como me tinham dito. Claro que já me entusiasmei com tudo isto, mas só entre amigos, aqueles que percebem que não estou a ficar convencido ou egocêntrico. Há uma parte de mim que fica toda inchada com este sucesso mas retenho-a na minha esfera privada. Sou um tipo focado na realidade, então é algo que surge de forma natural. Tenho as mesmas pessoas de sempre ao meu lado e a única coisa que tenho de fazer é lutar para que elas não se deslumbrem em função da minha fama. O problema nunca é a celebridade mas sim aqueles que estão ao seu lado. Trabalhei muito para chegar até aqui. Uma parte de mim acreditava que isto seria possível ao ponto de ter abandonado a minha terra e de ter investido o meu dinheiro há sete anos.

Arriscou.

Isso, arrisquei! Tive de acreditar naquilo que queria atingir. Estive muito tempo a fazer o casting para Star Wars e havia uma parte de mim que até acreditava que iria acontecer.

Neste momento, já estão a sentir na prática os movimentos de igualdade de género em Hollywood ou ainda não há resultados práticos?

Espero que comece a ganhar velocidade. Ainda não está a acontecer e não é tão simples como colocar mais realizadoras à frente dos filmes. Vivemos numa era tão liberal e é tão estúpido não termos mais realizadoras! As mulheres têm uma capacidade intelectual muito diferente para ver o mundo e criar, é o que as marca, posso mesmo dizer. Criativamente, isso é perfeito [risos].

E o John trabalhou de perto com uma das maiores cineastas, a Kathryn Bigelow, em Detroit...

Bom exemplo. A Kathryn desencadeou emoções que nunca antes foram postas em cinema. Isto porque os homens têm um outro ângulo de visão. Trata-se de uma cineasta que olha para o mundo com uma outra perspetiva. É um disparate não termos mais realizadoras a trabalhar.

É bom estar prestes a filmar o próximo Star Wars e não se saber nada sobre o argumento?

É sensacional! Estou naquela posição em que posso imaginar tudo. Aparentemente, em julho começamos a filmar.

No futuro vai querer fazer comédias?

Sim e, de momento, já arrumei a sci-fi. Estou fixado em bons dramas.