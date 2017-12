Pub

Depois de esgotar o Centro Cultural Olga Cadaval e a Casa da Música, o músico, que celebra 20 anos de carreira, anuncia mais uma data na sala do Porto: 4 de março

João Pedro Pais traz clássicos seus como Ninguém (é de ninguém), Louco (por ti), Mentira, ou Um resto de tudo de volta ao palco na comemoração dos seus vinte anos de carreira, data que assinalou com o álbum 20 Anos. O disco, que traz ainda dois temas originais, Faz tempo e És do mundo, tem produção de Benjamin (Luís Nunes), e conta ainda com a guitarra de Frankie Chavez e com os coros de Mariana Norton.

Depois de esgotar o auditório do Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, a 4 de novembro, o músico nascido em 1971, que Portugal conheceu no programa televisivo Chuva de Estrelas, atua na Casa da Música, no Porto, a 3 de março e, numa data extra, a 4 de março.

João Pedro Pais lançou o primeiro álbum, Segredos, a 4 de novembro de 1997.