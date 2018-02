Pub

Xavier Dolan, o realizador, não se tinha apercebido que a película tinha quase quatro horas e decidiu eliminar a personagem interpretada pela atriz

O realizador canadiano Xavier Dolan eliminou todas as partes em que Jessica Chastain aparecia no seu último filme, The Death and Life de John F. Donovan. Já na fase de pós-produção da primeira longa-metragem em inglês do jovem cineasta, Dolan tomou uma "decisão editorial", justificando que esta não teve em conta o "desempenho" de Jessica Chastian, mas sim a duração "demasiado longa" da película.

A atriz chegou a surgir nos primeiros cartazes que publicitavam o filme, mas agora nem sequer aparece numa frame. A situação foi explicada pelo próprio realizador numa série de comentários publicados na sua página de Instagram, após ter partilhado uma imagem sua com a atriz prometendo "mais informações" sobre o assunto, nas próximas semanas.

"O que precisam de saber é que a personagem de Jessica Chastain, após um longo período de reflexão, teve de ser cortada do filme", escreveu. "Foi uma decisão extremamente difícil de tomar. Sinto, em relação a Jessica, um amor muito sincero e uma grande admiração. A decisão foi editorial e narrativa, na medida em que não tem nada a ver com o seu desempenho", adiantou.

Houve muitos comentadores a criticar a decisão de Dolan, mas este continuou a defender-se, dizendo que Jessica é sua amiga e que uma vez que a sua personagem não tinha um peso grande na história, decidiu retirar todas as partes em que esta surgia, deposi de ter percebido que a película tinha quatro horas.

Alguns seguidores sugeriram que dividisse o filme em duas partes ou que o vendesse à Netflix, para que pudesse ser visto - sem os cortes na personagem de Jessica Chastian - em vários episódios.

Com a saída da atriz dos créditos de The Death and Life de John F. Donovan, o filme de Dolan continua a exibir um elenco invejável que inclui Kit Harington, Jacob Tremblay, Natalie Portman, Susan Sarandon, Thandie Newton e Michael Gambon.

Xavier Dolan nasceu em Montreal em 1989. Foi premiado no Festival de Cannes em 2009 quando tinha apenas vinte anos, com o filme semiautobiográfico J'ai tué ma mère (Eu matei a minha mãe, em português).

Jessica Chastain foi nomeada para um Óscar pelo seu papel como atriz secundária no filme As Serviçais (2011) e venceu um Globo de Ouro - tendo sido também nomeada a um Óscar de Melhor Atriz - pelo seu papel em Zero Dark Thirty (00:30 Hora Negra, título em português). A atriz ainda não se pronunciou sobre o seu "desaparecimento" no filme.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.