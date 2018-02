Diogo Piçarra recebeu a unanimidade do público e do júri

O tema mais votado pelo júri e pelo público foi Canção do Fim, de Diogo Piçarra. De fora ficaram os "consagrados" Miguel Ângelo, João Afonso, Aline Frazão e Capicua.

Diogo Piçarra, com Canção do Fim, Cláudia Pascoal com Jardim, de Isaura, Maria Inês Paris com Bandeira Azul, composto por Tito Paris, Minnie & Rhayra, com Patati Patata, da autoria de Paulo Flores, Lili com O Voo das Cegonhas, de Armando Teixeira, David Pessoa com Amor Veloz, de Francisco Rebelo e Peter Serrado, com Sunset são os sete finalistas.

O júri atribuiu 12 pontos à canção de Diogo Piçarra, Canção do Fim, 10 a Jardim, composto por Isaura para Cláudia Pascoal, coincidindo com a pontuação máxima do público em televoto.

O júri atribuiu 8 pontos a Mensageira, de Susana Travassos (composta por Aline Frazão), sete a Bandeira Azul, de Tito Paris interpretada por Maria Inês Paris, seis a Sobre Nós, um tema de Capicua interpretada por Tamin, 5 a Amor Veloz, de Francisco Rebelo, interpretada por David Pessoa, 4 a Patati Patata de Paulo Flores, interpretada pela dupla Minnie e Rhayra, 3 a O Voo das Cegonhas, interpretada por Lili, 2 a Pra lá do Rio de Daniela Onís, e um ponto a Sunset do lusodescendente Peter Serrado.

Já o público atribuiu 1 ponto a Anda Daí, de João Afonso, interpretada por Rita Ruivo, 2 pontos ao tema de Capicua Sobre Nós, 3 a Pra lá do Rio de Daniela Onís, 4 a Amor Veloz, 5 a Bandeira Azul, 6 a Patati Patata, 7 a O Voo das Cegonhas e 8 a Sunset de Peter Serrado.

De fora da final de Guimarães ficaram os compositores consagrados Miguel Ângelo, João Afonso e Capicua, assim como Bruno Cardoso (Xinobi) e Aline Frazão. Também Daniela Onís, que ganhou uma masterclass da Antena 1, não conseguiu apurar-se.

Nesta semifinal, apresentada por Sónia Araújo e Tânia Ribas de Oliveira, foi repetida a primeira canção da noite, Bandeira Azul, interpretada por Maria Inês Paris, devido a problemas técnicos. O tema voltou a ser interpretado no final do desfile dos 13 candidatos. Só depois foram abertas as votações.

O músico Carlos Paião foi homenageado, com um medley das suas músicas, de Pó de Arroz a Play Back. Herman José juntou-se com a Canção do Beijinho.

Os sete finalistas apurados esta noite junta-se aos sete escolhidos na primeira semifinal, a 18 de fevereiro: Peu Madureira, Janeiro, Catarina Miranda, Anabela, Joana Barra Vaz, Joana Espadinha e Rui David.

O júri, presidido por Júlio Isidro, foi constituído por Tozé Brito, Luísa Sobral, Sara Tavares, Mário Lopes, Carlão, António Avelar Pinho, Ana Markl e Ana Bacalhau.

A final do Festival da Canção realiza-se no próximo domingo, 4 de março, em Guimarães. Será apresentada por Filomena Cautela e Pedro Fernandes.

Esta noite foi também sorteada a ordem de atuação das 14 canções da final.

1- Sem Medo (Rui David)

2- Canção do Fim (Diogo Piçarra)

3- Sunset (Peter Serrado)

4- Zero a Zero (Joana Espadinha)

5- Voo das Cegonhas (Lili)

6- Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada (Catarina Miranda)

7- Anda Estragar-me os Planos (Joana Barra Vaz)

8- Amor Veloz (David Pessoa)

9- Patati Patata (Minnie & Rhayra)

10- (sem título) (Janeiro)

11- Bandeira Azul (Maria Inês Paris)

12- Para Te Dar Abrigo (Anabela)

13- O Jardim (Cláudia Pascoal)

14- Só Por Ela (Peu Madureira)