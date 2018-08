Isaura, a mãe de Cláudia Pascoal por estes dias

Foi já com o Sol posto que Isaura e Cláudia Pascoal passaram pela blue carpet, que abriu a edição 2018 da Eurovisão. Isaura confessou que foi "um bocado cansativo" ficar à espera para pisar a passadeira, onde jornalistas e fãs aguardavam cada uma das 43 delegações. Como país anfitrião foram as últimas e tiveram de esperar mais de três horas, mas no fim a sensação de percorrer os mais de 300 metros de passadeira "foi boa".

Ainda que o tempo já não estivesse tão amigo do país que acolhe a Eurovisão. Sem sol e já com algum vento fresco, foi Isaura que lembrou a Cláudia se esta não estaria com frio, uma vez que estava com um vestido cai-cai. Acabou por ser uma bandeira de Portugal a salvar a representante lusa. "Sou a mãe dela nestes dias. Sou eu que tenho de lembrar que se calhar tem de aquecer, proteger a voz", brincou Isaura.

De manhã tinham estado na Altice Arena para abrir o segundo dia de ensaios para os países diretamente apurados para a final -Portugal e os big five (Espanha, Reino Unido, França, Alemanha e Itália). Um ensaio que, nas palavras de Isaura, "foi muito bom". "Estávamos a afinar muitas coisas e agora já sentimos que correu melhor."

Também Cláudia Pascoal ficou satisfeita com a interpretação de O Jardim durante a manhã. "Se a final fosse como o terceiro ensaio [cada país canta três vezes nos ensaios] por mim estava perfeito."

As duas concorrentes portuguesas falaram ainda do ambiente que se vive entre os vários países. "Estamos supercontentes, há uma energia positiva", sublinhou a cantora de 23 anos. As duas confessaram ainda quais os seus "maiores amigos": "os irmãos espanhóis", para Cláudia Pascoal, ou "os putos espanhóis" para Isaura; mas também Islândia, Suíça, França e "a Laura [Rizzotto, da Letónia] é muito simpática e fala português", frisou Isaura. Com a competição a chegar só no sábado, Cláudia garantiu não estar nervosa.

As duas voltam hoje ao palco para o ensaio geral da primeira semifinal, onde vão mostrar a música pela primeira vez ao júri. Mostrado pela primeira vez será também o visual que vão apresentar na final.