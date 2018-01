Pub

Time Out Market vai ter um espaço goumet no Rock i Rio Lisboa com 14 restaurantes

O chef Alexandre Silva ainda não pensou no menu que vai levar ao Rock in Rio Lisboa mas há um prato que este detentor de uma estrela Michelin certamente irá apresentar: barriga de porco confitada. No menu de Henrique Sá Pessoa, outro chef com estrela Michelin, há de constar o bacalhau com grão, que ele faz questão de ter, de uma maneira ou de outra, em todos os seus espaços. A chef Marlene Vieira ainda tem muitas dúvidas mas gostaria de dar a provar aos festivaleiros uma versão snack de polvo à lagareiro. O chef Vítor Sobral já tem o menu bem definido e consulta o telemóvel para não se enganar: prego de atum, bacalhau e peixes marinados. Muito diferente da proposta de Maurício Vale, do Asian Lab, que se inspira na cozinha asiática, e levará, provavelmente, um "pad thai", que é uma massa de arroz com camarão.

Estes são apenas alguns dos chefs que vão estar no espaço "Time Out Market Rock in Rio", que estará a funcionar na próxima edição do festival em Lisboa, nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho. O projeto hoje apresentado, fruto da parceria entre o Time Out Market Lisboa e o Rock in Rio, prevê a criação de um espaço de alimentação gourmet no festival que se diferencia das propostas de fast food que também hão de lá estar: "Será um espaço de acesso controlado, para evitar que esteja cheio, climatizado e com 380 lugares sentados. Queremos que, além de ser uma experiência gastronómica diferenciada, seja um espaço confortável", disse Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio, explicando que o conceito foi testado com sucesso na última edição no Rio de Janeiro, no ano passado, mas que aqui ganhará uma nova dimensão graças ao know how do Time Out Market. Fica "no espaço mais alto da Bela Vista, com vista para a cidade e para o festival", adiantou.

João Cepeda (Time Out Market), os chefs Vítor Sobral, Alexandre Silva, Henrique Sá Pessoa, Maurício Vale e Marlene Vieira, e Roberta Medina (Rock in Rio) | Direitos reservados

Este será o primeiro pop up do Mercado da Ribeira. "Será uma versão mais informal e mais criativa mas com a mesmíssima qualidade", explicou João Cepeda, presidente do Time Out Market. E com os mesmos preços do mercado, garantiu ao DN este responsável. O espaço irá contar com 14 restaurantes, além da Super Bock, que também terá um bar próprio. "Vai ser um dos palcos principais do Rock in Rio e certamente o mais gostoso", brincou Roberta Medina.

Com um horário mais alargado - as portas abrem ao meio-dia -, o Rock in Rio conta este ano com concertos de Muse, Bruno Mars, The Killers e The Chemical Brothers, entre outros. Para além da música, entre as grandes apostas desta edição está o Pop District, com uma área dedicada aos videojogos e um palco para Youtubers e outros fenómenos digitais.

