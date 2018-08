"Invasor em série". Dr AC, o homem que invadiu o palco, é um reincidente

O homem que invadiu o palco do festival da Eurovisão, este sábado à noite, em Lisboa, e interrompeu a interpretação da cantora do Reino Unido, SuRie, foi identificado pela imprensa britânica como sendo um reincidente: este ano, já tinha invadido o palco dos Prémios Nacionais de Televisão, no seu país, um programa televisivo de Stephen Nolan e, em 2017, tinha interrompido um concorrente na final do programa The Voice. Um invasor em série, como lhe chama a imprensa local.

O DN apurou que o homem nasceu na Albânia, tem passaporte grego e reside em Londres, no Reino Unido. O homem continua detido e vai ser presente esta segunda-feira a tribunal.

O seu nome é Dr AC activism, e apresenta-se na sua conta pessoal do Twitter (DrACactivism) como "filósofo, ativista e DJ/MC", que vive em Londres. Cada uma das intempestivas aparições de Dr AC é um momento de publicidade.

De acordo com o Mirror, a intenção do invasor era a de promover o seu livro The Workings of The U.K STATE MAFIA: U.K Media - que se pode traduzir por "o funcionamento da Máfia do Estado do Reino Unido: os média do Reino Unido". Na sua camisa tinha estampada a frase: "Encomende agora na Amazon."

Quando invadiu o palco da Altice Arena, este sábado à noite, terá gritado algo como "aos nazis dos média britânicos, exigimos liberdade".

O ato de Dr AC valeu-lhe ser detido pela polícia, depois de ter sido agarrado prontamente por um segurança.