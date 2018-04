Pub

A banda vem apresentar a 4 de setembro no Altice Arena o seu último disco, Evolve

A banda de Dan Reynolds editou em junho o seu terceiro álbum de originais, Evolve. Entre os temas, o single Thunder já conta mais de 600 milhões de visualizações.

Depois de terem atuado no NOS Alive 2017, os americanos Imagine Dragons voltam a Portugal a 4 de setembro, onde subirão ao palco do Altice Arena, em Lisboa, anunciou nesta quarta-feira a promotora Everything Is New.

Os bilhetes, que poderão ser comprados a partir de sábado, custam entre 36 e 59 euros.