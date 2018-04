Pub

Escritor fala do seu primeiro romance publicado.

Hugo Mezena apresentou-se para a literatura com o romance Gente Séria na recente edição do festival literário Correntes d"Escritas. Não é a sua primeira tentativa, mas só agora gostou do que poderia ser o seu romance de estreia. É professor de Educação Musical e toca piano: "O piano exige uma disciplina parecida com a micronarrativa, não só porque está ligado a pequenos movimentos, mas para se tocar uma frase de forma clara e consistente no instrumento é preciso saber o que não fazer." Ou seja, sintetiza: "Foi importante esta disciplina mecânica dos dedos, e também mental, para escrever o meu romance."

Porquê mais um primeiro romance?

Este é o primeiro livro que publico mas é o quarto que escrevo. Já me é um género familiar há muito tempo mas só agora senti que era o tempo de editar. Aliás, ao fim da segunda semana a trabalhar neste romance percebi que poderia existir algo que funcionasse e chegaria ao fim da escrita com a sensação de que valia a pena. Antes tenho participações em coletâneas, dois libretos de ópera e textos para teatro.

Porquê escolher então o romance?

Este livro impôs-se pelo tema e também ao nível da narrativa. Ou seja, perdi o controlo sobre o material quando o livro veio ter comigo.

Usa um sistema de pequenos capítulos. Porque é mais sedutor?

A narrativa breve é importante para mim e estou mais familiarizado com ela por antes ter escrito muito assim. Primeiro escrevo e depois seleciono o que quero, por isso, desde que trabalho com regularidade, mantenho uma certa disciplina. Essa é a forma natural da minha escrita, não foi pensada.

Como faz para reduzir ao mínimo?

Limpo ao máximo, às vezes até de mais, e quando percebo que não tenho de onde retirar fico satisfeito. Frequentemente, até sou obrigado a acrescentar de tanto cortar. No momento em que sinto que está depurado, então acrescentar já faz sentido. Muitos dos capítulos foram deitados fora e o livro que agora é publicado mais não é do que uma seleção de tudo o que foi.

Não publicou antes porque não houve tempo ou não estava como queria?

Há algumas coisas que escrevi e considero francamente publicáveis, no entanto precisava de tempo e do momento certo pois nunca houve em mim uma pretensão de editar. Nos livros que tenho prontos, ou em via de terminar, ainda necessito perceber qual será a sua ordem de publicação. Quando for capaz de ordenar esse caos, tudo bem. Até lá é uma causa interminável.

Os novos autores querem é publicar...

O importante para mim é existir uma formação. Ler muito porque aprender a escrever é como aprender uma língua e só falando é que se a sabe. Então, a determinada altura, a escrita vai-se tornando natural e fluente. Quando comecei a ler e a escrever de forma sistemática há dez anos via como não era fluente nesta língua. Com Gente Séria foi o momento em que senti que possuía o domínio nesta língua de papel.

Que escritores o influenciaram?

É uma pergunta complicada porque sou muito criterioso nas escolhas e ao longo do tempo ganhei prazer com autores mais difíceis. Gosto da Jane Austen, que é mais difícil do que parece.

E entre os escritores portugueses?

Existem muitos, no entanto há dois que me influenciaram particularmente e que tive de destruir: António Lobo Antunes e Gonçalo M. Tavares. Fiz muitos pastiches e a dada altura foi difícil que os meus textos não soassem aos do primeiro e só com outras leituras e mais prática é que a mão se foi tornando realmente a minha mão. Depois, voltou a acontecer com Gonçalo M. Tavares, que foi um novo choque literário.

Considera que já tem voz própria?

Ainda não estará completamente construída, mas este romance já não soa a outra pessoa. O José Cardoso Pires dizia que para construir era preciso destruir, contudo para se poder destruir alguma coisa é necessário ela existir.

Que outros escritores portugueses o ajudaram a destruir e construir?

Na adolescência tive a fúria de ler compulsivamente Saramago e Eça de Queiroz e escrever como eles. Há verdadeiros monstros: Agustina, por exemplo. Hoje, também existem ótimos escritores e poetas e, para a dimensão do nosso país, não faltam nomes se nos quisermos bater com outros autores.

O narrador deste romance é jovem. Acha-o suficientemente credível?

O romance vive da perspetiva infantil do protagonista, que evolui de criança para adolescente, reinterpretando o que se passa à sua volta. Parte da ingenuidade para um tempo em que tem alguma consciência e crueza que lhe permite entender a realidade. Se isso transparecer ao leitor, fico satisfeito.

Também recupera certa paisagem do interior. Não está em contraciclo?

O romance, sendo passado nos arredores do Porto, remete para uma realidade rural que aos olhos de hoje pode parecer distante, mas não o é porque de entre 1987 e 1995 passaram pouco mais de vinte anos. Para nós essas histórias podem parecer coisas longínquas e passadistas, no entanto tento fixar uma paisagem rural que existia na altura e num espaço geográfico em que se vivia num tempo fora do tempo, onde o 25 de Abril ainda não chegara.

É fácil trabalhar a ação de um livro num local onde o tempo parou?

Por um lado permite criar contraste entre o ambiente urbano da época e um lado de comportamento picaresco das personagens. Mesmo onde o tempo parou e as atitudes cristalizaram existe um rio subterrâneo de comportamentos que se forem bem captados podem balancear o livro. Tem um ambiente que conheço e qualquer um vai reconhecer, daí a interpretação da história não ficar fechada em si. Até porque o drama interior do personagem tanto existe no campo como na cidade.