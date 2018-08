Eleni Foureira: a cantora com três pátrias

Portugal ao estilo documentário do National Geographic? Vai haver na final da Eurovisão. Herman é o artista convidado, interpretando um texto de Nuno Markl, Ana Markl e Luís Miranda. Chamaram-lhe Planet Portugal.

Este é um dos vários momentos de humor que estão a ser preparados para a final e que vão passar em vídeo.

A equipa criativa que tem liderado a escrita do guião da Eurovisão -- Nuno Galopim, Lucy Pepper e Pedro Ribeiro -- preparou dois momentos. Esclopedia, sobre os mais incríveis factos relacionais com a Eurovisão (instrumentos estranhos, profissões bizarras canções que deixaram marca...) e 1974, a história de como uma canção que representou Portugal na Eurovisão se tornou senha de uma revolução: E Depois do Adeus, interpretada por Paulo de Carvalho.

Pedro Penim -- ator, encenador, moderador das entrevistas com os concorrentes na sala de conferência de imprensa e um assumido fã da Eurovisão -- assina um último momento de humor, 53 Long Years (53 longos anos), sobre as múltiplas formas como Portugal tentou organizar a Eurovisão, até 2017 e à vitória de Salvador Sobral com a canção Amar Pelos Dois.

Na noite da final da Eurovisão serão exibidos os vídeos em forma de postal turístico em que cada país experiencia algo distinto em Portugal. Também estão guardados espaços para atuações de artistas portugueses: os Beatbombers a acompanhar a Flag Parade que abre a final, as fadistas Mariza e Ana Moura, Salvador Sobral e Caetano Veloso, e Branko, com Dino de Santiago, Sara Tavares e Mayra Andrade.

A final será transmitida para os 43 países que participam na Eurovisão, Austrália incluída, mas também nos EUA e China. Deverá chegar a cerca de 200 milhões de pessoas.

No Altice Arena, onde decorre o espetáculo, estarão 11 300 pessoas.

Além da final, a 12 de maio, têm lugar duas semifinais, a 8 e 10 de maio. Apenas 20 países serão escolhidos (10 em cada semifinal), juntando-se aos seis que já estão na final. Portugal, com O Jardim, interpretado por Cláudia Pascoal e escrito por Isaura, e os chamados Big Five - França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália.