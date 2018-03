Pub

Um ensaio sobre oito séculos de literatura portuguesa, Camões e Outros Contemporâneos venceu por unanimidade

A obra Camões e Outros Contemporâneos, de Helder Macedo, venceu por unanimidade o Prémio D. Diniz 2018, relativo a edições de 2017, anunciou ontem a Fundação da Casa de Mateus, que instituiu o galardão em 1980.

Segundo o júri, "Helder Macedo oferece-nos neste livro da sua vertente ensaística um percurso pela literatura portuguesa, da Idade Média à atualidade, em que a familiaridade com os grandes autores do passado e os do presente nos aproxima do seu universo, cruzando criação e vida".

"O Prémio D. Diniz, dado a uma obra que começa precisamente pela análise inovadora de uma cantiga de amigo do rei poeta, que o nome do prémio celebra, distingue uma obra que assume a ousadia das suas descobertas e o faz com uma erudição que, longe de afastar o leitor, o fascina pelos novos horizontes que vem abrir", afirma ainda o júri, constituído por Nuno Júdice, Fernando Pinto do Amaral e Pedro Mexia.

Na introdução da obra, Helder Macedo explica a premissa com que partiu para esta coletânea de ensaios: "Contemporâneos são todos aqueles com quem vivemos." "Daí o título desta coletânea de ensaios e de testemunhos, com Luís de Camões em predominante recorrência, entre D. Dinis e Herberto Helder", justifica o ensaísta. "A escolha não foi fácil, tenho por aí muitas vidas dispersas. De uma lista inicial de quase o dobro, ficaram 25", afirma, acrescentando: "O livro termina com um algo ambicioso (mas sem dúvida omisso) enquadramento analítico dos oito séculos de literatura portuguesa no seu contexto histórico e cultural."

Helder Macedo, nascido há 81 anos na África do Sul, é autor de vários ensaios sobre literatura portuguesa e, paralelamente, assinou vários títulos de ficção e de poesia, como os romances Pedro e Paula (1998) e Tão Longo Amor Tão Curta a Vida (2013), a coletânea Poemas Novos e Velhos (2011) e Romance (2015).

A cerimónia de entrega do galardão ao romancista e poeta Helder Macedo realiza-se no próximo dia 6 de outubro, em Vila Real.