Há Lodo no Cais e África Minha com banda sonora ao vivo

O ciclo "Invicta. Música. Filmes" regressa à Casa da Música, no Porto, entre sábado e terça-feira, com a exibição de "Há Lodo no Cais" e a estreia nacional de uma composição para um clássico do expressionismo alemão.

No sábado, às 18:00, a Sala Suggia da Casa da Música vai receber a Orquestra Sinfónica do Porto, com direção musical de Olari Elts, para interpretar a banda sonora de Há Lodo no Cais, composta por Leonard Bernstein para o filme de Elia Kazan, protagonizado por Marlon Brando e Eva Marie-Saint.

No dia seguinte, às 12:00, a Banda Sinfónica Portuguesa sobe ao palco com um programa que inclui peças compostas para filmes como África Minha e Guerra das Estrelas, por John Barry e John Williams, respetivamente, antes de terminar numa homenagem ao cineasta italiano Federico Fellini, com duas peças, intituladas Via Claudia e Fellini, da autoria de Johan de Meij, que tem a direção musical do concerto a seu cargo.

Na terça-feira, o Remix Ensemble vai interpretar, pela primeira vez em Portugal, a banda sonora de Wolfgang Mitterer (numa encomenda da Casa da Música e da Filarmónica do Luxemburgo) para o filme O Gabinete do Dr. Caligari, um dos principais títulos do expressionismo alemão, realizado por Robert Wiene, agora projetado na sala principal da Casa da Música.

"Ninguém esquece a experiência de assistir a um filme projetado no grande ecrã e acompanhado por música tocada ao vivo. Tempos houve em que essa era a premissa de qualquer boa exibição de cinema mudo, uma prática que o Invicta.Música.Filmes procura atualizar trazendo para o palco de concerto as películas que ficaram na história", indica a Casa da Música.

