Pub

ROCK"N"ROLL Guillaume Canet

Eis um perverso e divertido jogo de espelhos: na tripla qualidade de intérprete, argumentista e realizador, Guillaume Canet encena as atribulações de um ator francês que tenta contrariar a queda do seu prestígio junto dos colegas de profissão... Como se chama esse actor? Pois bem: Guillaume Canet. Mais do que isso: está casado com a atriz Marion Cotillard, reproduzindo-se assim o casamento real de Canet/Cotillard...

Em boa verdade, não se trata de uma crónica realista, mas de uma paródia para a qual Canet mobilizou outros atores "no seu próprio papel", incluindo Gilles Lellouche, Yvan Attal e Ben Foster, sem esquecer Johnny Hallyday, naquela que foi uma das suas derradeiras performances cinematográficas. Ou como algumas vedetas de cinema sabem ironizar os equívocos do vedetismo.

Classificação: ** com interesse