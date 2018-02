Pub

Em Londres, o Museu Victoria e Albert inaugura a exposição Navios de Cruzeiro: Velocidade e Estilo. Um testemunho de quando a travessia transatlântica era o símbolo de viagem romântica e luxuosa.

O biquíni que a companhia de cruzeiros marítimos Viking tinha em 1937 à disposição das passageiras dos seus navios vem esclarecer que a invenção desse moderno e minúsculo fato de banho feminino não data de 1946, quando a 5 de julho de 1946 o estilista Louis Réard apresentou com estardalhaço a sua peça revolucionária, mas de uma década antes. É o que demonstra o conjunto de duas peças em cor amarelo-torrado que foi doado pela investigadora de história da roupa, Amy de le Haye, para a grande exposição que abre hoje em Londres no Museu Victoria e Albert, Navios de Cruzeiros: Velocidade e Estilo.

Não é a única peça de roupa que poderá chamar à atenção nesta grande exposição, afinal será impossível não olhar com bastante curiosidade para o vestido de seda da Lanvin que Miss Emilie Grigsby usou na sua viagem transatlântica em 1925, ou outro que não permitiria a Bernadette Arnal passar despercebida na viagem inaugural do Normandie por ser de seda escarlate brilhante.

Dificilmente se ignorará também o conjunto Christian Dior que Marlene Dietrich trajava na sua chegada ao porto de Nova Iorque em 1950 a bordo do Queen Mary. E já que se elencam os vestidos, não se pode deixar de referir que está em exibição uma das tiaras mais imponentes que foram utilizadas por passageiras nestas viagens, é o caso da joia de autoria da Cartier que Sir Hugh Allan oferecera à mulher, Lady Margarida, e que esta levava na trágica viagem do Lusitania em 1915, salvando-se a proprietária do naufrágio do navio - causado por um único torpedo - na companhia de duas empregadas e parte da bagagem.

Falando de bagagem não se deve perder de vista o imponente conjunto de cem malas da Maison Goyard de Paris com que em 1950 o duque de Winsor e Wallis Simpson viajaram a bordo do SS United States, todas com o nome do proprietário escritas a ouro.

A exposição que hoje inaugura na capital inglesa resulta de um longo processo de aquisição de peças documentais de modo a poder-se explicar o fascínio que essas viagens provocaram nos passageiros ao longo do século XX, emoção que os modernos cruzeiros de turismo, agora navios gigantescos, continuam a produzir.

Durante três anos, a curadora Ghislaine Wood reuniu um conjunto de objetos - alguns nunca vistos - para mostrar ao visitante que entrar no museu como "o conceito da travessia oceânica era uma atividade de lazer e jamais uma viagem perigosa ou pouco confortável". Uma situação que se tornou realidade porque a grande expansão deste género de navios deu-se com o boom da imigração no século XIX e, além dos passageiros pobres que iam no porão da segunda e terceira classes, era preciso preencher os pisos de luxo superiores com passageiros distintos e abonados. Para a curadora responsável, a exposição irá mostrar ao público como "os navios deram forma ao mundo moderno, sendo ao mesmo tempo a forma mais emocionante para viajar".

Por seu lado, em declarações recentes, o diretor do museu, Tristram Hunt, contornou a coincidência de o Reino Unido estar de saída da União Europeia e de esta exposição pretender documentar esse tempo glorioso, para considerar que o evento irá destacar o modo como o design e o impacto cultural dos navios fazia parte da interligação entre o país, a Europa e o mundo. No seu entender, essa redescoberta será possível através das memórias exibidas de alguns dos principais paquetes: Queen Mary, o Normandie e o Titanic. No último caso, podem-se observar imagens inéditas da curta vida do navio, bem como um painel decorativo de madeira do salão da primeira classe que se desprendeu antes do afundamento.

Não é por acaso que a importância do design é uma das características fundamentais do conceito da montagem desta exposição, o que se pode confirmar através de inúmeras obras de arte e pormenores decorativos específicos distribuídos pelas salas do museu. Compreende-se assim como eram introduzidos na decoração dos grandes paquetes obras de arte enco- mendadas, como é o caso de um painel no salão do HMS Sutlej, embarcação que percorria as grandes linhas do Oriente, de autoria de William De Morgan; ou um painel decorativo de madeira de 1920 que revestia grande parte de uma das suites do Île-de-France, não esquecendo múltiplas obras de Richard Riemerschmid, Jean Dunand ou Edward Ardizzone.

A exposição não se fica pelo que estava mais à vista, a construção do navio, as casas das máquinas que faziam mover estes palácios flutuantes e a evolução da tecnologia são revelados ao pormenor.

Uma coisa é certa, um bilhete para a exposição do Museu Victoria e Albert é como comprar uma passagem para o passado da navegação mais romântica ou trágica, como o filme de James Cameron, Titanic, bem mostrou.