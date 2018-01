Germana Tânger: "a poeta dos poetas"

Pub

Calou-se, aos 98 anos, a mulher que dedicou a vida às palavras. Declamou a Ode Marítima toda, de cor, em 1959. Diseuse, atriz, encenadora, Germana Tânger deixou uma marca forte.

Tinha como lema de vida "chegar a cada instante pela primeira vez". A frase que o amigo Almada Negreiros lhe escreveu, estava emoldurada numa das paredes da casa do Largo de São Carlos onde viveu 40 anos. Germana Tânger quase atravessou um século a dizer as palavras dos poetas que traziam o futuro: Almada, Cesário Verde, Mário de Sá Carneiro, Pessoa. Sabia os poemas de cor: Má poesia não lia. Morreu em Lisboa, na segunda feira aos 98 anos.

Em 1959 Maria Germana Tânger disse a Ode Marítima, de Álvaro de Campos. Era o seu heterónimo preferido de Fernando Pessoa. "Está mais perto de nós", justificou a Paula Moura Pinheiro no Câmara Clara, em 2012. Disse os mais de mil versos de cor, em público, pela primeira vez, no Teatro da Trindade, em Lisboa. Quatro décadas depois, o mesmo palco recebeu a despedida artística da diseuse, atriz e encenadora, à beira dos 80 anos. "Foram 40 anos muito vividos, muito sofridos, muita divulgação dos Poetas por esse mundo fora, Muito Fernando Pessoa!", escreveu assim no programa da cerimónia.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Subiu ao palco pela primeira vez para dizer versos em 1949. Dizia poesia, não declamava - sublinhou-o em entrevista ao Jornal i, em 2013. "Sou contra a declamação. Eu digo. A gente deve sentir o que diz, sentir o poeta." Em entrevista ao DN, em 1998, dizia-se adepta da "interpretação sem bazófias". Mário Cesariny chamou-lhe "a poeta dos poetas".

Durante 25 anos lecionou dicção no Conservatório Nacional. Foram seus alunos João Grosso, Maria Guinot, Alexandra Lencastre ou Rui Vieira Nery. Tinha um método que "começa pela descontração, passa pela respiração, articulação, conhecimento do corpo, máscara", contava ao DN.

Mas a sua vida nem sempre a deixou estar perto do teatro, de que tanto gostava. Fez "umas cadeiritas" na Faculdade de Letras - onde, no grupo de teatro, conheceu o investigador Manuel Tânger, com quem casaria anos depois. Trabalhou em "escritórios", como a Sacor, para ajudar nas contas da família. Escreveu um poema, Escritório, que partilhou no programa do Trindade em 1999: "Tudo certo, certo/ Relógios certos/ Nas cabeças certas./Tudo certo, certo/... e eu tão errada/ Tão longe nas certezas certas."

Foi Almada Negreiros que a lançou, escreve nesse curriculum. "Maria Germana, você passa a dizer a minha poesia". Levaria a língua portuguesa a todo o mundo. "Fui a todos os leitorados do português em França, na Dinamarca, Bona, Goa, Brasil, América do Norte, Canadá, China. A Macau detestei ir, porque tive a sensação de falar para as paredes. Ninguém sabe português", contou ao DN. Em 2016 lançou a autobiografia Vidas numa vida. Não se conformava com os "atropelos à língua portuguesa", como os do Acordo Ortográfico.

Jorge Sampaio condecorou-a com o grau de Grande Oficial da ordem do Infante D. Henrique, a câmara de Lisboa com a medalha de mérito da cidade. Ontem o presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou a sua "longa e intensa carreira". O ministro da Cultura disse que Germana Tânger "aliou a sua carreira artística ao ensino das artes, tendo deste modo contribuído para a formação de várias gerações de novos autores".

O funeral realiza-se hoje. A missa de corpo presente começa às 14.30, seguindo o funeral para o cemitério de Queluz.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.