SUBURBICON George Clooney

Eis um retrato íntimo, oscilando da ligeireza do burlesco à crueza da tragédia ("tragédia burlesca" seria um rótulo sugestivo), de uma família exemplar nos subúrbios de um típica cidade americana na década de 1950, todos os dias celebrando as virtudes do "Sonho Americano"; acontece que, quando se instalam novos vizinhos de pele negra, a harmonia do mundo parece ameaçada por forças malignas...

Confirmando os seus dotes de realização, George Clooney encena o preconceito humano e a discriminação social num mundo afinal habitado pelas mais cruéis formas de violência.

Com Matt Damon e Julianne Moore nos papéis centrais, esta é uma história escrita pelos irmãos Coen há mais de três décadas, mas só agora transformada em filme a provar que há nela uma essência simbólica que resistiu ao tempo.

Classificação: **** muito bom