Gaspard Ulliel: "O desejo não se explica"

Que tipo de pesquisa faz um ator quando sabe que vai interpretar um gigolo?

Não falei com nenhum gigolo! Ao contrário do que costumo fazer, aproximei-me desta personagem com uma outra perspetiva. Costumo preparar-me muito, interessam-me imenso os detalhes e coisas precisas, mas desta vez preferi deixar-me ir nas conversas com o realizador, sobretudo porque o argumento só veio depois. Foi um privilégio falar com o Benoît Jacquot muito antes de ele começar a escrever o argumento, sobretudo porque percebi que todo o processo dele passa por confiar no inconsciente. Para esta personagem tentei explicar a mim próprio algumas das suas zonas sombrias e justificar alguns dos seus comportamentos, mas cedo percebi que isso era um erro. Se virmos bem, o desejo não se explica, é uma pulsão que não se controla. Esta personagem é alguém que tem uma ideia forte de vingança contra a sociedade e fica atraído pela personagem da Huppert porque vê nela parecença consigo. Foi isso que quis trabalhar.

A Isabelle Huppert é porventura a atriz mais fria do mundo e isto é um elogio. Há alguma possibilidade de ela contagiar com essa frieza os colegas?

Não. Quer dizer, comigo não funciona assim. Nunca me inspiro noutros atores. Contagio-me com aquilo que não posso descrever. É coisa do inconsciente, coisa orgânica... Representar é algo visceral e nada cerebral.

A Isabelle que tem dito em entrevistas que interpretar é uma coisa muito fácil...

Não concordo, embora compreenda que ela diga isso. Isso da facilidade é a sua força. É uma atriz que consegue sempre caminhar em frente. Sentimos todos que nada é suficientemente com plicado para ela. Para o Benoît Jacquot também não há obstáculos. Por isso, esta experiência foi tão prazenteira. Já me tinham avisado de que trabalhar com ele seria assim. Tudo parece muito fácil e suave. Mesmo fora do plateau, trata-se de um homem muito tranquilo, alguém que prefere sempre contornar os problemas. O seu lema é tornar tudo fácil. Ainda em relação à Isabelle, deixe-me apenas dizer que ela tem uma musicalidade muito própria quando representa - um paradoxo entre o controlo absoluto e a liberdade total. E essa é a verdade total de um ator.

Depois do seu papel como Yves Saint Laurent em Saint Laurent, de Ber-trand Bonello, sentiu algum tipo de ressaca? Deve ser frustrante para um ator, depois, não receber papéis com uma dimensão tão forte...

Sim, baixei imediatamente as expectativas. O Saint Laurent chegou num timing perfeito, estava numa altura em que punha tudo em causa. Logo quando acabou essa experiência percebi que não seria fácil voltar a ter uma personagem daquelas. Saint Laurent foi um daqueles papéis que só uma ou outra vez aparece na carreira de um ator...

Como vamos de star system em França? Os atores ainda contam?

O jogo do mercado para com as estrelas não tem a mesma expressão que em Hollywood, é óbvio! Em França, a indústria ainda tem uma relação humana com os atores. Quando estive em Los Angeles sofri muito com a falta de humanidade nesse jogo.

Foi por isso que voltou para França logo depois de ser Hannibal Lecter em Hannibal - A Origem do Mal, em 2007?

Estive lá quatro meses a viver a seguir à estreia do filme mas cedo percebi que nunca teria escala para receber os melhores projetos. Senti que tinha de começar tudo do zero e não estava pronto para isso, quanto mais não seja porque já tinha uma carreira em França. Se ficasse por lá ia comprometer artisticamente a minha carreira. O que recebia era basicamente convites para papéis secundários não muito interessantes. Mas vamos ver o que acontece no futuro: adorava trabalhar fora de França. Uma coisa é certa, não volto ao cinema americano se não for para ver fazer um papel estimulante.