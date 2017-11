Pub

A banda de Samuel T. Herring junta-se aos já anunciados Queens Of The Stone Age e The National

Os Future Islands são a mais recente confirmação para o NOS Alive’18. O trio de Baltimore sobe ao Palco Sagres dia 13 de julho, anunciou em comunicado a produtora Everything is New.

A banda de Samuel T. Herring, a primeira anunciada para o Palco Sagres, junta-se aos nomes já anunciados: Queens Of The Stone Age e The National.

A banda traz ao Passeio Marítimo de Algés “The Far Field”, o quinto álbum de originais. Este verão estiveram em Paredes de Coura.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.