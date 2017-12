Pub

Banda escocesa atua em Algés no mesmo dia de Pearl Jam, no último dia do festival.

Franz Ferdinand juntam-se ao cartaz do NOS Alive e sobem ao Palco NOS a 14 de julho, no mesmo dia de Pearl Jam para apresentarem em primeira-mão o novo disco de originais, que será revelado aos fãs dia 9 de fevereiro. Always Ascending é o quinto álbum de estúdio da banda e o primeiro single, homónimo, já foi revelado.



Composto por 10 músicas, o disco foi gravado nos RAK Studios, em Londres, e Motorbass, em Paris, com o produtor Philippe Zdar (Cassius, Phoenix, The Beastie Boys). Franz Ferdinand são Alex Kapranos, Bob Hardy, Paul Thomson, Julian Corrie e Dino Bardot.

O NOS Alive está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018 e, para além de Franz Ferdinand, também já foram anunciados os Future Islands, Mallu Magalhães, Pearl Jam, Queens Of The Stone Age, Real Estate, The National, Two Door Cinema Club e Wolf Alice.