Depois de seis anos sem gravar, a cantora francesa mostra a primeira canção de "Personne D'Autre", que será editado em abril.

A cantora e compositora francesa Françoise Hardy anunciou o seu 24º álbum de estúdio, intitulado Personne D'Autre. Será o primeiro em seis anos, seguindo-se a L'Amour Fou, editado em 2012, e será editado pela Parlaphone a 6 de abril.

Mas Hardy já divulgou hoje a primeira canção desse disco, Le Large:

De acordo com o comunicado de Françoise Hardy, de 74 anos, o disco terá uma canção em inglês, intitulada You're My Home, de autoria de Yael Naïm, e ainda uma cover de Seras-tu-Là, de Michel Berger. Haverá também uma adaptação de Sleep, tema da banda finlandesa Poet of the Fall - foi aliás a partir desta canção que Hardy se inspirou para criar o novo álbum que terá 10 temas novos.

"O álbum praticamente fez-se a si mesmo, e tudo com o talento e a liderança de Erick Benzi, sem quem nada disto teria sido possível", explica a cantora.