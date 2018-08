"Lisboa", "bom dia", "posso ter uma faca". Estas podem parecer expressões demasiado simples, mas se dissermos que foram ditas por Trey Campbell, o compositor norte-americano e membro dos Equinox, que está em Portugal há apenas duas semanas, já parece mais impressionante. A sua justificação para saber os nomes dos talheres em português: "Gosto muito de comer e tenho de aprender estas coisas nas línguas dos países para onde viajo", brinca. O autor de "Bones" e os restantes elementos da banda, apurados para a final de amanhã, confessam que estão "a adorar" Portugal e Lisboa.

Com menos tempo para aproveitar a cidade, os italianos Ermal Meta e Frabrizio Moro prometem voltar depois da Eurovisão. "Assim que puder volto", promete Ermal Meta.

Os dois vão diretamente à final - Itália é um dos Big Five - e trazem à Eurovisão uma canção sobre o terrorismo. "Não é uma canção triste porque fala de coragem, de reação, também fizemos este ritmo folk e a bateria para dar a sensação de uma dança. Antigamente, quando tinham medo, os homens dançavam", explica Ermal Meta.

Non Me Avete Fatto Niente é uma música que fala dos ataques terroristas no mundo e que os dois italianos escreveram durante a digressão, depois de vários "jovens nos terem escrito com medo do que aconteceu no concerto de Ariana Grande", refere Frabrizio Moro. A canção acabou por ser feita "de forma muito instintiva e natural", acrescenta o cantor.

A música vai aparecer na televisão com frases da letra em várias línguas. "Não queríamos traduzir a música para inglês e sabemos que as pessoas não sabem todas italiano e queríamos que a nossa mensagem chegasse ao maior número de pessoas possível", aponta Ermal Meta. Quanto às hipóteses de ganhar: "Para nós já é uma grande vitória quando vemos pessoas de outros países a cantar a nossa música. Quando escrevemos esta canção não queríamos vencer nada, a não ser passar esta mensagem, que nasceu em Milão e Roma e depois foi difundida para toda a Itália e agora está em todo o mundo", sublinha Moro.

Também os búlgaros Equinox não pensam na vitória, apenas em passar um bom momento. "Estamos a pensar dar o nosso melhor e focados nisso, dar mais energia e amor e mantermo-nos focados", aponta Vlado Mihailov.



Os cinco músicos descrevem estas semanas na Eurovisão como estando numa "bolha de amor". Especialmente para os dois americanos do grupo: Johnny Manuel e Trey Campbell, que estão menos habituados a conviver com o concurso. "Há uma parte que não dá para descrever a quem não vive isto. É uma das melhores emoções. Parece que estamos numa bolha de amor, há tantas pessoas de tantos países a competir, mas não parece competição, parece que estão todos a torcer uns pelos outros", descreve Johnny Manuel.

Os restantes três - Vlado Mihailov, Georgi Simeonov e Zhana Bergendorff - juntam à magia da competição o orgulho de representarem o seu país. "É uma honra, porque a Eurovisão também é sobre representar o teu país e queremos deixá-los orgulhos", assegura a voz feminina do grupo.

Os cinco juntaram-se para representar a Bulgária e não descartam novos trabalhos no futuro. "Somos família e depois de participarmos nas festas todas após a Eurovisão, claro que vamos fazer alguma coisa juntos", diz, entre piadas, Georgi Simeonov.