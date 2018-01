Pub

A sequela não oficial, feita por fãs, mostra a ascensão do Senhor das Trevas antes da primeira morte e de... Harry Potter

A Warner Bros. Entertainment deu permissão e a magia aconteceu: um grupo de fãs da saga Harry Potter lançou no sábado, dia 13 de janeiro, uma sequela não oficial que retrata a vida do vilão da história, Voldemort, intitulada Voldemort: Origins of the Heir (em português: "Voldemort: Origens do Herdeiro").

Já com aproximadamente 6,5 milhões de visualizações no Youtube, o filme foi produzido por uma produtora independente, a The Tryangle Films, e realizado por Gianmaria Pezzato, que acordou com a Warner Bros., em junho do ano passado, não lucrar com o projeto.

"Questionámo-nos: 'O que levou Tom Riddle a tornar-se no Voldemort? O que aconteceu nesses anos e em Hogwarts quando ele voltou? Há muita coisa por dizer", referiu Pezzato.

"Esta é a história que queremos contar: a ascensão do Senhor das Trevas antes do Harry Potter e a primeira morte", contou o diretor, citado pela NME.

O filme está completo no YouTube e tem a duração de 52 minutos e 40 segundos.