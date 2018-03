Pub

Banda britânica atua dia 31 no Hard Club

Os britânicos Fields of The Nephilim voltam ao Porto, já no dia 31, para um concerto exclusivo em Portugal, marcado para o Hard Club. A banda de Carl McCoy, um dos ícones do rock gótico que dura desde os anos 1980, tem a lotação quase esgotada no que se espera seja uma noite de celebração, com clássicos como "Moonchild" ou "For her light".

O quinteto, com dois dos membros originais, deverá apresentar em solo nacional novos temas, além das músicas do último trabalho Mourning Sun (2005) e claro, dos clássicos.

Os Fields of The Nephilim lançaram o seu primeiro álbum Dawnrazor em 1987, sendo que os posteriores The Nephilim (1988), e Elizium (1990) fizeram aumentar a popularidade do grupo e fixar um culto a nível mundial. Depois de 1991 os britânicos entraram num hiato que se quebrou com o quarto disco de estúdio, Mourning Sun. Até à data ainda não foi anunciado nenhum sucessor.

A abertura do concerto estará a cargo do quinteto portuense BAL ONIRIQUE.

Depois dos concertos haverá duas After Parties onde o som dos Fields of The Nephilim será a principal referência: No Griffon´s até às 3h00 com os DJ´s Hollow e Thormentor e no Heavens´s Bell a partir das 3h00 com os DJ´s Harmonka Man, Francis Cole e Pedro Morcego.

Os bilhetes custam 25 euros.