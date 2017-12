Pub

Entre as curtas-metragens selecionadas para o festival de cinema de Sundance está "Thursday Night", de Gonçalo Almeida

A curta-metragem portuguesa Thursday Night, do realizador português Gonçalo Almeida, um dos filmes selecionados para o festival de cinema independente norte-americano de Sundance, que se realiza entre 18 e 28 de janeiro, em Park City, no Utah.

"Thursday Night foi uma experiência importante para mim, na medida em que estava completamente fora da minha zona de conforto. Já tinha filmado com miúdos, armas, baratas, com tudo e mais alguma coisa, mas nunca tinha filmado com cães, diz Gonalo Almeida, num comunicado divulgado pelo Curtas de Vila do Conde. Foi na 25 edição do festival, em julho, que o filme estreou. "Tem sido o filme mais visto que fiz até hoje e poder mostrá-lo num festival como o de Sundance tem uma importância extrema para mim", acrescenta o realizador, de 31 anos, natural de Santiago do Cacém.

Thriller protagonizado por duas cadelas, Bimbo e Dakota, inspira-se no álbum Thursday Afternoon (1985), de Brian Eno, e poder ser visto e várias localidades portuguesas no mês de dezembro, no âmbito do ciclo de cinema internacional O Dia Mais Curto.

Tem passado por vários festivais de cinema, em Portugal e no estrangeiro. Venceu o prémio de Melhor Curta-Metragem Portuguesa na última edição do MOTELX - Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa e o prémio de melhor realizador na seco Horror shorts do Fantastic Fest, Austin, Texas.

Gonçalo Almeida estudou Design Gráfico e formou-se em Cinema na London Film School. Está atualmente a produzir a sua primeira longa-metragem, "Faz-me Companhia".