Pub

The Legendary Tigerman, Linda Martini, Keep Razors Sharp e Surma são as mais recentes confirmações para a 26.ª edição do Vodafone Paredes de Coura

Mais quatro nomes para o festival que preenche a Praia Fluvial do Taboão de música: The Legendary Tigerman, Linda Martini, Keep Razors Sharp e Surma.

Paulo Furtado leva ao festival minhoto o seu mais recente trabalho, Misfit. Também com músicas novas para tocar, os Linda Martini têm o seu álbum homónimo na bagagem. Para já ainda sem disco mas já com single, os Keep Razors Sharp são outro dos nomes hoje anunciados pela produtora, Ritmos. E a fechar, Surma, uma das revelações do ano.

O festival decorre de 15 a 18 de agosto. Estão já confirmadas as seguintes bandas: Arcade Fire, Fleet Foxes, Skepta, Jungles, King Gizzard & The Lizard Wizard, Slowdive, The Blaze, Big Thief, ... And You Will Know Us By The Trail Of Dead, Curtis Harding, Shame, The Mystery Lights, Dead Combo, Japanese Breakfast, Confidence Man e Frankie Cosmos.

Os passes para o Festival Paredes de Coura estão já à venda e custam cem euros.