A cantora foi bastante criticada pela versão que apresentou do hino norte-americano na última e mais importante noite do fim de semana All Star da NBA

Fergie reconheceu publicamente que a versão que apresentou do hino dos Estados Unidos da América no domingo, a última e mais importante noite do fim de semana All Star da NBA, não foi bem conseguida. A sua interpretação gerou alguns sorrisos nas bancadas e até entyre os jogadores e bastantes comentários negativos nas redes sociais.

A cantora, que ganhou fama enquanto vocalista dos Black Eyed Peas, disse que gosta de arriscar. "Sempre tive honra e orgulho em cantar o hino nacional e na última noite quis tentar algo especia para a NBA. Sou de arriscar artisticamente, mas claramente esta versão não teve o tom certo. Amo este país e honestamente fiz o meu melhor", disse Fergie ao site TMZ.

A versão que a cantora apresentou de "The Star-Spangled Banner" foi muito criticada nas redes sociais.