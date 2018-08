Fatboy Slim grátis nos Aliados para abrir o Nos Primavera Sound

Lorde, A$AP Rocky e Nick Cave no Primavera Sound do Porto

O DJ britânico Fatboy Slim vai atuar no próximo dia 06 de junho, na Avenida dos Aliados, no Porto, no âmbito do festival Nos Primavera Sound, num concerto aberto gratuitamente à população, anunciou hoje a organização.

Em conferência de imprensa, o diretor do festival, José Barreiros, anunciou hoje que os Aliados vão receber o inglês Fatboy Slim, também conhecido como Norman Cook, ex-baixo dos The Housemartins, no dia 06 de junho, num concerto com entrada grátis.

José Barreiros adiantou também que o primeiro dia oficial do Primavera Sound, no Parque da Cidade, marcado para 07 de junho, vai ter quatro palcos com concertos em simultâneo.

"Vamos tocar no palco Nos, no palco Seat, no palco Superbock e no palco Bits. Quatro no primeiro dia, porque há mais bandas (...), e porque muitas vezes só podiam tocar na quinta-feira", explicou, referindo que também é importante que, desde a "primeira hora", as pessoas saibam localizar os novos palcos.

Para quinta-feira estão previstos os concertos de Lorde, Tyler the Creator, Jamie xx, Father John Misty, The Twilight Sad, Rhye, Waxahatchee, Gerd Janson, Motor City Drum Ensemble, Ezra Furman, Mall Grab, Starcrawler, Moullinex, Fogo Fogo, Tiago e Foreign Poetry.