Pub

Conheça melhor os intérpretes das 26 canções do festival deste ano.

Estes são os concorrentes ao Festival da Canção, ordenados alfabeticamente em cada seminal (não será esta a ordem de apresentação). A final realiza-se a 4 de março.

1ª Semifinal (18 de fevereiro)

1. "Só Por Ela"

Música e letra: Diogo Clemente

Intérprete: Peu Madureira

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Peu Madureira e Diogo Clemente | Pedro ROcha/ GLobal Imagens

Pedro Madureira é conhecido como Peu e canta fados desde muito novo, por influência da mãe e da avó. Fã sobretudo do fado tradicional, estreou-se em 2002 e desde então tem atuado em vários espetáculos e casas de fados e participou no Festival Caixa Alfama mas ainda não tem nenhum disco editado.

2. "Para Te Dar Abrigo"

Compositor/Música: Fernando Tordo

Letra: Tiago Torres da Silva

Intérprete: Anabela

Anabela e Fernando Tordo | Pedro ROcha/ GLobal Imagens

Anabela praticamente dispensa apresentações. Representou Portugal na Eurovisão em 1993 com a canção A Cidade (até ser dia). Nos últimos anos tem-se dedicado sobretudo ao teatro musical, trabalhando muito com Filipe La Feria.

3. "Anda Estragar-me os Planos"

Compositora: Francisca Cortesão

Música e letra: Francisca Cortesão e Afonso Cabral

Intérprete: Joana Barra Vaz

Afonso Cabral, Joana Barra Vaz e Francisca Cortesão | Pedro ROcha/ GLobal Imagens

Joana Barra Vaz editou o seu primeiro disco em nome próprio em 2016: Mergulho em Loba. Logo aclamado pela crítica. Mas, antes disso, já andava há muito tempo a compor e a cantar e tinha editado em 2012 o EP Passeio Pelo Trilho, ainda assinando como flume, e também tido sido a autora do documentário Meu Caro Amigo Chico.

4. "(sem título)"

Música, letra e intérprete: Janeiro

Escolha de Salvador Sobral, Henrique Janeiro, de 23 anos, é compositor e intérprete. Já trabalhou várias vezes com o vencedor da Eurovisão do ano passado, gravaram juntos, Tereza e Tomás, que surgiu no EP que Janeiro editou em 2015:

5. "Sem Medo"

Música e letra: Jorge Palma

Intérprete: Rui David

Músico do norte do país, é o líder do Projeto Alarme, que revisita canções da revolução de abril dando-lhes uma musicalidade contemporânea. Também a solo costuma interpretar temas de cantautores como Sérgio Godinho ou José Afonso.

6. "O Som da Guitarra é a Alma de um Povo"

Música e letra: José Cid

Intérprete: José Cid e Gonçalo Tavares

Gonçalo Tavares costuma cantar com José Cid, por exemplo desde 2016 nos concertos do revivalismo de 10 000 anos depois entre Vénus e Marte.

7. "Alvoroço"

Música, letra e intérprete: JP Simões

O músico de Coimbra tem uma carreira consolidada que passou pelos Pop Dell'Arte, os Belle Chase Hotel e o Quinteto Tati, além de álbuns em nome próprio. O últimos disco editado foi Tremble Like a Flower (2017), como Bloom.

8. "Para Não Sorrir Eu Não Preciso de Nada"

Música e letra: Júlio Resende

Intérprete: Catarina Miranda

Catarina Miranda, também conhecida como Emmy Curl, vem de Trás-os-Montes e editou o seu primeiro EP, Birds Along the Lines, pela Optimus Discus em 2010. Desde então, tem continuado a sua carreira, a solo, mas também participando noutros projetos por exemplo participando na versão de Hey dos Pixies por Frankie Chavez ou, desde o ano passado, como vocalista dos :papercutz, que irão lançar em breve o álbum King Ruiner.

9. "Zero a Zero"

Música e letra: Luís Nunes (Benjamim)

Intérprete: Joana Espadinha

Benjamin e Joana Espadinha | Pedro ROcha/ GLobal Imagens

Formada na escola do Hot Clube de Portugal, a cantora de jazz lançou o seu primeiro disco, Avesso, em 2014.

10. "Eu Te Amo"

Música e letra: Mallu Magalhães

Intérprete: Beatriz Pessoa

Entre o jazz e o pop, Beatriz Pessoa teve o momento de maior exposição quando partilhou o palco com Jamie Cullum, no Cool Jazz, em Oeiras.

11. "Austrália"

Música: Nuno Rafael

Letra: Samuel Úria

Intérprete: Bruno Vasconcelos

Bruno Vasconcelos e Nuno Rafael | Pedro ROcha/ GLobal Imagens

Cantor, guitarrista e compositor, já esteve no Festival da Canção do ano passando, associado à canção Gente Bestial, interpretada por Jorge Benvida e de autoria de Nuno Figueiredo, seu parceiro no projeto Ultraleve, que lançou o primeiro disco em 2013 e acabou por estar nomeado aos Grammys Latinos na categoria de Melhor Álbum Pop Contemporâneo. Foi também membro dos Pinto Ferreira.

12. "A Mesma Canção"

Música: Paulo Praça

Letra: Nuno Miguel Guedes

Intérprete: Maria Amaral

Maria Amaral | Pedro ROcha/ GLobal Imagens

Oriunda de Vila do Conde, Maria Amaral foi uma das concorrentes no The Voice em outubro de 2017.

13. "Com Gosto Amigo"

Compositora: Rita Dias

Música: Rita Dias e Filipe Almeida

Letra e Intérprete: Rita Dias

Rita Dias é cantora e compositora. Nasceu em Coimbra. Morou no Brasil. Vive em Lisboa. Em 2013, juntou-se a quatro músicos portugueses, a quem chama "Os Malabaristas". Lançou o seu primeiro álbum Com os pés na terra. Vai interpretar a sua canção.

2ª Semifinal (25 de fevereiro)

14. "Mensageira"

Música e letra: Aline Frazão

Intérprete: Susana Travassos

O seu disco de estreia chamava-se Oi Elis e só tinha músicas de Elis Regina, foi lançado em 2008. Algarvia, lançou em 2013 Tejo Tietê, disco apenas editado no Brasil. Os seus trabalhos mais recentes continuam esta ligação entre Portugal e o Brasil. Prepara um disco novo, que deverá sair este ano, com composições de, entre outras, Luísa Sobral.

15. "O Voo das Cegonhas"

Música: Armando Teixeira

Intérprete e letra: Lili

É uma das vozes de Bullet, um dos projetos de Armando Teixeira.

16. "All Over Again"

Música e letra: Bruno Cardoso (Xenobi)

Intérprete: Sequin

De seu nome verdadeiro Ana Miró, Sequin vem da música eletrónica e lançou o seu primeiro disco aos 25 anos, intitulado Penélope (2014).

17. Sobre Nós"

Compositora: Capicua

Música: Capicua, Luís Montenegro, João Rodrigues e Sérgio Alves

Letra: Capicua

Intérprete: Tamin

Tamin e Capicua | Pedro ROcha/ GLobal Imagens

Passou pelo fado e pela soul, Tamin é uma das cantoras do Cais do Sodré Funk Connection, um grupo que faz uma viagem pela música negra.

18. "Pra Lá do Rio"

Música, letra e intérprete: Daniela Onís

É cantora e compositora, trabalha como atriz em cinema e televisão. É uma das atrizes no espetáculo The Portuguese, a musical comedy, atualmente em cena no Auditorio dos Oceanos, em Lisnoa.

19. "Canção do Fim"

Música, letra e intérprete: Diogo Piçarra

Longe vão os tempos em que concorreu à Operação Triunfo ou em que ganhou os Ídolos (2012). Diogo Piçarra é um dos músicos mais populares da nova geração, com sucesos como Espelho, Só Existo Contigo ou História.

20. "Amor Veloz"

Música: Francisco Rebelo

Letra: Márcio Silva

Intérprete: David Pessoa

O seu disco de estreia, Fazer-me à sorte, foi lançado em 2015, com influências de pop e blues, mas também da música tradicional portuguesa. Se quiserem conhecer melhor David Pessoa, ele atua no sábado (dia 20) no Clube da Praia, em Cascais.

21. "O Jardim"

Música e letra: Isaura

Intérprete: Cláudia Pascoal

Claudia Pascoal e Isaura | Pedro ROcha/ GLobal Imagens

Cláudia Pascoal foi aos Ídolos e ao The Voice (2017). Neste momento é vocalista do projeto Morhua (jazz/ blues/ gipsy) e prepara o seu primeiro disco.

22. "Anda Daí"

Música: João Afonso

Letra: José Moz Carrapa

Intérprete: Rita Ruivo

Da Figueira da Foz, começou por integrar projetos de música tradicional portuguesa, por exemplo colaborando com a Brigada Victor Jara. Em 2012, iniciou-se no fado.

23. "Arco-Íris (Assim Cantou Zaratustra)"

Música e letra: Miguel Ângelo

Intérprete: Dora Fidalgo

Dora Fidalgo foi uma das vozes dos Delfins e também integrou o projeto Linha da Frente (com João Aguardela e Luís Varatojo).

24. "Patati Patata"

Música e letra: Paulo Flores

Intérprete: Minnie & Rhayra

25. "Sunset"

Música, letra e intérprete: Peter Serrado

26. "Bandeira Azul"

Mùsica e letra: Tito Paris

Intérprete: Maria Inês Paris

Sobrinha do Tito Paris, Maria Inês Paris participou no The Voice.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.