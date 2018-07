Aisel, a cantora do Azerbaijão será a primeira a cantar na semifinal de 8 de maio. A canção chama-se "X My Heart"

Sennek faz música nos intervalos do trabalho no Ikea

"Sinto-me orgulhosa de ser a favorita". A israelita Netta sai fora do padrão e gosta disso

Aisel vai usar o branco total na sua canção, X My Heart, com a qual concorre à Eurovisão representando o Azerbaijão. O primeiro ensaio de todos foi dela. A cantora estreou o palco e será a primeira a subir ao palco no dia 8 de maio, dia da primeira semifinal.

"Ficámos surpreendidos, para ser honesta, porque as pessoas estão à espera e nós vamos abrir este grande espetáculo", respondi a cantora, já na conferência de imprensa, aos jornalistas. É preciso dizer, neste ponto, que se sorteia o dia da semifinal, mas também se a atuação acontece na primeira ou na segunda parte do programa. O Azerbaijão ficou na primeira parte e foi a organização da Eurovisão que decidiu que seria Aisel, 29 anos, com formação de piano clássico, como a mãe, a fazê-lo.

"São muitas emoções. Nervos, entusiasmo, mas boas. Estou a tentar pôr as emoções no sítio certo", disse Aisel.

O vestido branco, as luzes, o cenário imitando montanhas geraram curiosidade entre os bloggers da Eurovisão. A artista passou o microfone ao figurinista que trabalha com a delegação do Azerbaijão na Eurovisão. "Esteticamente minimal e mais dramático", disse.

X My Heart é uma canção pop, gravada em Londres com o mesmo produtor que já trabalho com os Onde Direction ou Ellie Goulding. "É uma canção sobre toda a gente, e claro que estou a pensar em alguém. Mas não posso dizer-lhe", disse a cantora. "É uma canção com uma mensagem positiva".

Pelo palco passou a Islândia, Albânia, Bélgica, República Checa e, neste momento, é a vez da cantora lituana experimentar pela primeira vez o palco.

Durante a tarde, ainda vai ser possível ver pelo ecrã, as atuações de Estónia, Bielorrússia, Israel e Bulgária, estes últimos à frentes nas bolsas de apostas.

A cantora belga, Sennek, prepara-se para responder agora às perguntas dos jornalistas. "A minha missão é ter classe", admite a artista, que quis trazer uma vibração Bond para a canção.

"Não é apenas Bond, mas tem uma vibração trip hop. É essa a inspiração", explica a cantora, autora da canção, que tem participado em espetáculos com canções de Bond (e elege Pierce Brosnan como o seu 007 preferido).

A Bélgica está também entre as 10 mais bem cotadas para a vitória no Eurovision World.

"Matter of Time" é o título da canção. "Tudo é temporário", diz a artista sobre a composição que traz à Eurovisão. "Porque não vamos ao contrário da corrente?, pergunto na canção", lembra a cantora, admitindo que quer ir um pouco contra a maré na Eurovisão. "Quero ser honesta comigo mesma".

"Não quero ser a próxima Kylie Minogue, quero ser eu própria", sublinhou durante a conferência de imprensa.