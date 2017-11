Pub

"O Homem do Coração de Ferro" é mais um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, tema que está cada vez mais em alta.

A Mostra Judaica estreou o ano passado Anthropoid, de Sean Ellis (filme que depois apenas fez o circuito home cinema), o primeiro projeto sobre a operação dos Aliados para matar o Carniceiro de Praga, o nazi Heydrich, o oficial das SS que ajudou os alemães a encetar o começo do extermínio dos judeus. Agora, outro projeto europeu, O Homem do Coração de Ferro, de Cedric Jimenez, produção de base francesa com elenco internacional e a piscar o olho a Hollywood.

Este novo filme está dividido em dois capítulos: o primeiro focado na ascensão de Heydrich e o segundo mais centrado na operação Anthropoid, onde dois soldados checos treinados pelos Aliados planearam o assassínio de Heydrich.

Jimenez, cineasta que parece nunca abdicar de uma estética antirrealista, parece dar-se melhor com a primeira parte, convidando o espectador a entrar no estado de espírito dos alemães no período da chegada ao poder de Adolph Hitler, em especial por parte de Heydrich, um oficial da Marinha expulso por conduta moral inapropriada e recuperado pelas SS. O argumento, baseado em HHhH, livro do francês Laurent Binet, descreve Heydrich como um sociopata que se agiganta com o poder que lhe era dado pelas mais altas patentes do III Reich...

O Homem do Coração de Ferro chega numa altura em que o tema da II Guerra Mundial parece estar de novo em força no cinema. Este verão tivemos Dunkirk, de Christopher Nolan, sobre a retirada das tropas inglesas nas praias do Norte de França e, em breve, estreará nas salas A Hora Mais Negra, de Joe Wright, sobre as decisões mais decisivas de Winston Churchill no período crítico da guerra. Esta continuada insistência no tema surge pela necessidade da memória destes tempos negros não poder ser esquecida.

Este Natal, vamos continuar a ter a sombra da guerra e os nazis com Os Meninos que Enganavam os Nazis, de Christian Dugay, um conto infantil que triunfou nas bilheteiras francesas. Atualmente, está em exibição A Vida de um Génio, de Danny Strong, que nos mostra o impacto que a I Guerra Mundial teve no escritor J. D. Salinger. Tudo isto num ano em que já tivemos O Jardim da Esperança, de Niki Caro, xaropada foi ignorada pela imprensa e público. Ainda por chegar, da Dinamarca, Land of Mine, de Martin Zandvilet, sobre as minas que os alemães deixaram nos terrenos dinamarqueses; e Naples'44, de Francesco Patierno, um olhar documental com narração de Benedict Cumberbatcht.

Na ficção ou no documentário, vamos continuar a olhar para os nazis sempre como figuras de pura vilanagem de entretenimento.... Por vezes, falta-lhes espessura, coisa que em 2018 vamos ter em O Capitão, de Robert Schwentke, história verdadeira que fez furor nos festivais de Toronto e San Sebastian.