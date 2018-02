Pub

Oiça 45 segundos de cada uma das 13 canções e conheça as vozes que neste domingo concorrem para chegar à final

Os compositores convidados pela RTP escolheram os 13 intérpretes que neste domingo levam as suas canções à segunda semifinal do Festival da Canção.

Destes concorrentes, sete finalistas juntar-se-ão a Peu Madeira (Só por ela de Diogo Clemente), janeiro, (sem título), Catarina Miranda (Para sorrir eu não preciso de nada, de Júlio Resende), Anabela (P'ra te dar abrigo, de Fernando Tordo), Joana Barra Vaz (Anda estragar-me os planos, de Francisca Cortesão), Joana Espadinha (Zero a zero, de Benjamim) e Rui David (Sem medo, de Jorge Palma), apurados na primeira semifinal. No dia 4 de março competem na final, em Guimarães.

Susana Travassos canta Mensageira de Aline Frazão

A cantora nascida em 1982 no Algarve, em Vila Real de Santo António, estreou-se nos discos com Oi Elis (2008), em que cantava parte do repertório de Elis Regina. E foi no Brasil que gravou o seu segundo trabalho, Tejo Tietê (2013), com o violinista Chico Saraiva. No final de janeiro último, comemorou 10 anos de carreira no palco do B.Leza, em Lisboa.

Aline Frazão, que atualmente está a gravar o seu quarto álbum de originais no Brasil, depois de insular (2015). A cantora, compositora, guitarrista e cronista do jornal Rede Angola nasceu em Luanda em 1988. Em breve voltará a Portugal para uma série de concertos no mês de março, só com voz e violão.

Lili canta O Voo das Cegonhas, de Armando Teixeira

Esta é uma estreia para Lili (Liliana Carvalho), mas não para Armando Teixeira, que em 2012 participou no Festival da Canção como autor de O Mundo Passa, cantado por Vânia Osório. O músico que integrou a formação original dos Da Weasel, Bizarra Locomotiva, Ik Mux, Boris Ex-Machina, Balla e Bullet, editou em nome próprio o álbum Made To Measure em 2005. Trabalhou na produção de discos dos Ornato Violeta, Rui Reininho, ou Loto.

Lili, que há muito colabora com Armando Teixeira, era a voz dos Ballerina.

Sequin canta All Over Again de Bruno Cardoso (Xinobi)

Ana Miró, conhecida como Sequin, interpreta um dos dois temas cantados em inglês no Festival da Canção. Sequin tem acompanhado concertos de Xinobi, pseudónimo de Bruno Cardoso, autor de uma sonoridade eletrónica muito própria, que no ano passado editou o seu segundo álbum de estúdio, On The Quiet, em que a cantora participou.

Penelope (2014), primeiro álbum de Ana Miró, foi produzido por Moullinex (Luís Clara Gomes), companheiro de Xinobi no projeto Discotexas. Editou dois anos depois o EP Eden.

Tamin canta Sobre Nós de Capicua

Tamin canta nos Cais Sodré Funk Connection, já colaborou com os Orelha Negra, e pode ouvir-se a sua voz em Soldadinho, tema do disco Medusa (2015), da rapper Capicua, nome artístico de Ana Matos Fernandes, que, no Porto onde nasceu, descobriu o hip hop aos 15 anos. Já escreveu letras para intérpretes como Gisela João, Aline Frazão, ou Ana Bacalhau.

Daniela Onís canta P'ra Lá do Rio

É atriz e cantora. Com currículo em televisão, cinema, e dobragens, é no teatro musical que mais se concentra o seu percurso. Atualmente está em cena com o musical The Portuguese, a Musical Comedy, com encenação de Ana Brito e Cunha e Sónia Aragão. Foi selecionada para o festival através do programa Masterclass Antena1/SPA, para o qual criou música em nome próprio.

Diogo Piçarra canta Canção do Fim

O cantor algarvio de 27 anos venceu o programa televisivo Ídolos em 2012. A sua discografia conta com Espelho (2015) e do=s (2017). Foi um dos convidados a atuar no concerto que assinalou o fia da tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República.

David Pessoa canta Amor Veloz de Francisco Rebelo

David Pessoa é membro das bandas Fogo-Fogo, banda de funaná, e Cais Sodré Funk Connection. Estreou-se nos discos em nome próprio com Fazer-me à sorte (2015).

Francisco Rebelo, que formou os Cool Hipnoise em 1995 e os Spaceboys em 2000, já tocou baixo ao lado de músicos como Sam the Kid, Valete, Mind da Gap, ou Boss AC, Radio Macau, Bezegol, Nuno Rebelo, Black Company, entre outros. É músico e produtor dos Orelha Negra, Cais Sodre Funk Connection e Fogo-Fogo. No ano passado assumiu a direção musical dos medleys apresentados na final do Festival da Canção.

Cláudia Pascoal canta O Jardim de Isaura

A vocalista dos Morhua, banda de fusão do jazz, blues e gipsy que trabalha num primeiro trabalho, toca guitarra desde os 15 anos. Aos 23, participou no programa televisivo The Voice. Antes, foi apresentadora do programa Curto Circuito. Isaura despertou a atenção de muitos quando, em 2014, o seu tema Useless, co-produzido por Raez e Cut Slack, circulou pela internet. Meses depois, surgia o EP Serendipity. Autora, compositora,e intérprete, participou em 2010 no programa Operação Triunfo.

Rita Ruivo canta Anda Daí de João Afonso

Rita Ruivo estreouse no palco quando tinha 4 anos, na Gala Internacional dos Pequenos Cantores da Figueira da Foz, onde nasceu. Cantou na Brigada Victor Jara, passou pelo jazz e, em 2012, entrou no mundo do fado. No ano seguinte, participa no programa Operação Triunfo.

João Afonso assina 1995 Maio Maduro Maio, com José Mário Branco e Amélia Muge, que lhe valeu o prémio José Afonso. Dois anos depois edita Missangas, o seu primeiro álbum a solo. O sobrinho de Zeca Afonso editou em 2014 Sangue Bom, em que canta poemas de Mia Couto e de José Eduardo Agualusa.

Dora Fidalgo canta Arco-Iris (assim cantou Zaratustra) de Miguel Ângelo

Dora Fidalgo foi uma das vozes dos Delfins e também integrou o projeto Linha da Frente (com João Aguardela e Luís Varatojo). A 29 de Setembro de 1990, Dora e a irmã Sandra eram apresentadas pelos Delfins, enquanto a banda fazia a primeira parte do concerto de Tina Turner, no estádio de Alvalade.

Miguel Ângelo, voz dos Delfins, que se despediram do público em 2009. Foi um dos fundadores dos Resistência, em 1991. Grotesco vs A Canção é o seu mais recente EP.

Minnie & Rhayra cantam Patati Patata de Paulo Flores

Rhayra Silva, que participou no programa The Voice Angola, onde pertenceu à equipa de Paulo Flores, cantará com Minnie. Paulo Flores, voz maior do semba, editou em 2016 o disco Bolo de Aniversário.

Peter Serrado canta Sunset

O cantautor luso-canadiano é filho de emigrantes portugueses no Canadá e chegou ao festival pelo concurso da Antena 1. Cantará uma das duas músicas em inglês do festival. Canta desde os cinco anos.

Maria Inês Paris canta Bandeira Azul de Tito Paris

Prestes a fazer 22 anos, a sobrinha do músico cabo-verdiano já participou no programa The Voice Portugal. Tito Paris é uma das grandes vozes de Cabo Verde.