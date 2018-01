Pub

Veja aqui a lista dos nomeados para os Óscares deste ano. Os vencedores serão conhecidos a 4 de março.

Filme

Chama-me pelo teu Nome

Realizador: Luca Guadagnino

com: Armie Hammer e Timothée Chamalet

(está em exibição)

A Hora Mais Negra

Realizador: Joe Wright

Com: Gary Oldman

(em exibição)

Dunkirk

Realizador: Christopher Nolan

(já saiu de exibição)

Foge

Realizador: Jordan Peele

com: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford

(já saiu de exibição)

Lady Bird

Realizador: Greta Gerwing

com Saoirse Ronan e Laurie Metcalf

(estreia-se a 8 de março)

Linha Fantasma

Realizador: Paul Thomas Anderson

com: Daniel Day-Lewis

(estreia-se a 1 de fevereiro)

The Post

Realizador: Steven Spielberg

com: Tom Hanks e Meryl Streep

(estreia-se quinta-feira)

A Forma da Água

Realizador: Guillermo del Toro

Com: Sally Hawkins e Octavia Spencer

(estreia-se a 1 de fevereiro)

Três Cartazes à Beira da Estrada

Realizador: Martin McDonagh

Com: Frances McDormand, Woody Harrelsom e Sam Rockwell

(em exibição)

Realização

Christopher Nolan, Dunkirk

Jordan Peele, Get Out

Greta Gerwig, Lady Bird

Paul Thomas Anderson, A Linha Fantasma

Guillermo del Toro, A Forma da Água

Ator

Timothée Chamalet (Chama-me pelo Teu Nome)

Daniel Day Lewis (A Linha Fantasma)

Daniel Kaluuya (Foge)

Gary Oldman (A Hora Mais Negra)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

Atriz

Sally Hawkins (A Forma da Água)

Frances MacDormand (Três cartazes à Beira da Estrada)

Margot Robbie (Eu, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Meryl Street (The Post)

Atriz Secundária

Mary J. Blige (As Lamas do Mississipi)

Allison Janney (Eu, Tonya)

Lesley Manville (Linha Fantasma)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Octavia Spencer (A Forma da Água)

Ator Secundário

Willem Dafoe (The Florida Project)

Woody Harrelson (Três Cartazes à Beira da Estrada)

Richard Jenkins (A Forma da Água)

Christopher Plummer (Todo o Dinheiro do Mundo)

Sam Rockwell (Três Cartazes à Beira da Estrada)

Argumento adaptado

Chama-me pelo teu nome

Um desastre de artista

Molly's Game/ Jogo da Alta Roda

Logan

As Lamas do Mississipi

Argumento Original

Foge

Lady Bird

A Forma da Água

Amor de Improviso

Três cartazes à Beira da Estrada

Direção de Arte

Beauty and the Beast

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Hora Mais Negra

A Forma da Água

Fotografia

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Hora Mais Negra

A Forma da Água

As Lamas do Mississipi

Guarda-roupa

Beauty and the Beast

A Hora Mais Negra

A Forma da Água

Victoria e Abdul

Linha Fantasma

Som

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Forma da Água

Star Wars: O Último Jedi

Efeitos sonoros

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

A Forma da Água

Star Wars: O Último Jedi

Curta-metragem de Animação

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Curta-metragem

DeKalb Elementary

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote/ Alle of Us

Banda Sonora Original

Dunkirk

Linha Fantasma

A Forma da Água

Star Wars: O Último Jedi

Três Cartazes à Beira da estrada

Efeitos Visuais

Blade Runner

Guardians of the Galaxy

Star Wars: O Último Jedi

Kong: A Ilha da Caveira

O Planeta dos Macacos: A Guerra

Montagem

Baby Driver

Duinkirk

Eu, Yonya

A Forma da Água

Três Cartazes à Beira da estrada

Caracterização

A Hora Mais Negra

Victoria e Abdul

Wonder

Filme em Língua Estrangeira

A Fantastic Woman (Chile)

On Body and Soul (Hungria)

The Insult (Líbano)

Loveless (Russia)

The Square (Suécia)

Curta-metragem documental

Alone, Garrett Bradley

Edith+Eddie, Laura Checkoway, Thomas Lee Wright

Heaven is a Traffic Jam on the 405, Frank Stiefel

Heroin(e), Elaine McMillion, Kerrin James Sheldon

Kayayo: The Living Shopping Baskets, Mari Bakke Riise, Jørgen Lorentzen

Curta-metragem

Faces Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island"

Canção Original

Mighty River (As Lamas do Missisipi)

Mystery of Lovede Sufjan Stevens (Chama-me pelo meu nome)

Remember Me, de Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez (Coco)

This Is Me de from Benj Pasek, Justin Paul (The Greatest Showman)

Stand Up for Something de Diane Warren, Common (Marshall)

Filme de Animação

The Boss Baby

The Breadwinner

Coco

The Lego Batman Movie

Loving Vincent

