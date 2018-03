Pub

Já estão escolhidas todas as músicas que vão competir com "O Jardim", interpretada pela portuguesa Cláudia Pascoal.

São 43 as canções que concorrem à 63ª edição do Festival da Eurovisão que terá lugar em Lisboa: as semifinais acontecem a 8 e a 10 de maio, e a final será a 12 de maio (sábado).

Neste momento, já todos os países escolheram os seus candidatos. Ouça aqui um excerto de cada uma das canções:

Na primeira semifinal vão participar 19 países e na segunda estarão 18 países. Em cada uma das galas serão selecionadas 10 canções, às quais se vão juntar na final os cinco países que estão selecionados automaticamente: Alemanha (o intérprete Michael Schulte), Espanha (Alfred e Amaia), França (Madame Monsieur), Itália (Ermal Meta e Fabrizio Moro) e Reino Unido (SuRie), e ainda o país anfitrião, Portugal (Cláudia Pascoal, a cantar O Jardim).

Esta é a ordem de atuação nas duas semifinais. Clique sobre os nomes dos intérpretes e ouça a canção:

Primeira semifinal (8 maio):

1. Albânia: Eugent Bushpepa



2. Azerbaijão: AISEL

3. Bielorrússia: Alekseev

4. Bélgica: Sennek

5. Bulgária: EQUINOX

6. Republica Checa: Mikolas Josef

7. Estónia: Elina Nechayeva

8. Islândia: Ari Ólafsson

9. Israel: Netta Barzilai

10. Lituânia: Ieva Zasimauskaitè

(intervalo)

11. Arménia: Sevak Khanagyan

12. Áustria: Cesár Sampson

13. Croácia: Franka Batelic

14. Chipre: Eleni Foureira



15. Finlândia: Saara Aalto

16. Ex-República da Macedónia: Eye Cue

17. Grécia: Gianna Terzi

18. Irlanda: Ryan O"Shaughnessy

19. Suíça: ZIBBS

Segunda Semifinal (10 maio):

1. Austrália: Jessica Mauboy

2. Dinamarca: Rasmussen

3. Noruega: Alexander Rybak

4. Moldávia: DoReDos

5. Roménia: The Humans

6. Rússia: Julia Samoylova

7. San Marino: Jenifer Brening

8. Sérvia: Sanja Ilic

9. Holanda: Waylon

(intervalo)

10. Hungria: AWS

11. Geórgia: Iriao

12. Malta: Christabelle

13. Montenegro: Vanja Radovanic

14. Letónia: Laura Rizzotto



15. Polónia: Gromee e Lukas

16. Eslovénia: Lea Sirk

17. Suécia: Benjamin Ingrosso

18. Ucrânia: Melovin

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.