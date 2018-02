Peu Madureira (à esquerda) venceu a primeira semifinal do Festival da Canção

Sete dos 13 concorrentes da primeira semifinal do Festival da Canção passaram à final, que se realiza em Guimarães.

Peu Madureira, Janeiro, Catarina Miranda, Beatriz Pessoa, Anabela, Joana Espadinha e Joana Barra Vaz são os primeiros sete finalistas do Festival da Canção, onde será escolhido o representante português à Eurovisão 2018.

Peu Madureira foi o mais votado pelo público. Vejo o vídeo da sua interpretação.

As escolhas feitas este domingo resultaram da conjugação dos votos júri do festival organizado pela RTP1 e do público.

Ouça a música de Janeiro, o artista escolhido por Salvador Sobral.

A segunda semifinal vai decorrer a 25 de fevereiro, também nos estúdios da RTP em Lisboa, enquanto a final irá realizar-se a 4 de março, em Guimarães.

Catarina Miranda é uma das artistas que vai estar na final.

O representante português tem lugar assegurado na final da Eurovisão, que terá lugar a 12 de maio, em Lisboa, devido à vitória de Salvador Sobral na edição de 2017.

Uma das concorrentes a esse lugar é Beatriz Pessoa.

Anabela já foi vencedora e tenta novamente a sua sorte. Desta vez a convite de Fernando Tordo.

Joana Espadinha também passou à grande final.

A última finalista eleita esta noite foi Joana Barra Vaz.