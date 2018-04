Pub

O dia 24 de junho está oficialmente lotado, anunciou o Rock in Rio. Bruno Mars é o cabeça de cartaz do festival nesse dia.

As entradas para o dia em que o cantor havaiano Bruno Mars sobe ao palco mundo do Rick in Rio estão esgotadas, anunciou a organização do festival.

O intérprete norte-americano atua no dia 24 de junho, o mesmo dia em que Demi Lovato, Anitta e Agir passam pelo palco principal do parque da Bela Vista, em Lisboa.

Os passes para o primeiro fim de semana de Rock in Rio também estão esgotados, mas continuam disponíveis entradas para os restantes dias do festival, que vai na sua 8.ª edição.

O festival arranca no dia 23 de junho com concertos de Diogo Piçarra, Haim, Bastille e, finalmente, Muse. No palco Music Valley dedicado aos portugueses, Carolina Deslandes fecha uma noite em que também atuam Funkamente, Da Chick Foxy Band, Dj Vibe 35V50 e Anavitória.

No sábado seguinte, dia 29, o Palco Mundo é ocupado por James, Xutos e Pontapés, The Chemical Brothers e The Killers. É também dia em que tocam Capitão Fausto, Manuel Cruz e que haverá uma festa Revenge of the 90's.

A 30, último dia do Rock in Rio, atuam Halle Steinfield, Ivete Sangalo, Jessie J e Katy Perry. O palco em português, Music Valley, conta com atuações de Karetus, Diego Miranda, Vintage Culture, Blaya e Carlão.

Segundo a organização, ainda estão disponíveis passes para o segundo fim-de-semana.

As portas do Rock in Rio abrem às 12.00 e fecham às 02.00, com concertos e outras atividades a pensar no tema da música, central a todas as edições do festival.

Este ano, pela primeira vez, haverá um Super Bock Digital Stage, aberto às atuações de quatro dos mais conhecidos YouTubers portugueses. Por ordem de atuação, Wuant, Windoh, Sirkazzio, D4arkframe.

Esta é 8.ª edição do festival em Portugal. 2004 foi o primeiro ano do festival criado pelo brasileiro Roberto Medina no Brasil.