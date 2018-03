Pub

Esta é a primeira vez, em 38 anos, que um filme animado vence este galardão. O júri escolheu ainda Tom Cruise como Pior Ator

O filme de animação Emoji: O Filme recebeu o prémio Razzie, anunciou hoje a fundação Golden Raspberry Award, que anualmente atribui estes prémios conhecidos como os "anti-Óscar" de Hollywood.

Esta é a primeira vez, em 38 anos, que um filme animado vence este galardão, tendo a mesma película ganho ainda três outros Razzies: pior guião, pior realizador (Tony Leondis) e pior interpretação.

O júri escolheu ainda Tom Cruise como pior ator, pela interpretação em "A Múmia", enquanto o ator Tyler Perry recebeu o prémio de pior atriz pela sua interpretação de uma mulher em "Boo 2! A Madea Halloween".

"Cinquenta Sombras Mais Negras", o último filme da popular saga erótica, obteve dois Razzie: pior atriz secundária, para Kim Basinger, e pior sequela.

Mel Gibson foi o pior ator secundário por "Pai em Dose Dupla 2".

O vídeo oficial do anúncio dos Razzie, publicado no YouTube, incluiu este ano um segmento "In Memoriam", habitualmente consagrado nas cerimónias de prémios a artistas falecidos, mas neste caso dedicado a personalidades acusadas de alegadas agressões sexuais como Harvey Weinstein, Bill Cosby, Woody Allen, Kevin Spacey, Louis C.K. ou Dustin Hoffman.

Como é habitual, os Razzies foram anunciados na véspera da cerimónia dos Óscares, os prémios da Academia de Hollywood que serão entregues no domingo.