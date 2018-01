Pub

Veja o alinhamento completo do festival que se realiza em abril, na Califórnia.

Tal como prometido, depois de cancelar a sua atuação no ano passado devido à gravidez, sendo substituída por Lady Gaga, Beyoncé vai ser cabeça de cartaz no festival Coachella de 2018, nos dias 14 e 21 de abril. O músico de R&B The Weeknd está de volta a Coachella depois da atuação de 2015 . Desta vez atua nos dias 13 e 20.

Finalmente, Eminem surge como a principal atração nos dias 15 e 22 de abril - o rapper acabou de lançar Revival e está a preparar uma digressão após quatro anos afastados dos palcos americanos. Esta será a sua primeira atuação em nome próprio em Coachella, apesar de já ter subido ao palco em 2012, para uma participação especial no concerto de Snoop Dogg e Dr. Dre.

O alinhamento daquele que é um dos maiores festivais de música do mundo conta ainda com outros nomes de peso, e bastante diversificados, como Haim, David Byrne, War on Drugs, Tayor the Creatro, St. Vincent, Fleet Foxes, Post Malone, Jamiroquai, Jessie Ware, Kelela, Alt-J e muitos outros. Veja aqui o cartaz completo:

O festival realiza-se no Empire Polo Club em Indio, na Califórnia, EUA. Os bilhetes vão estar à venda a partir de amanhã.