As crianças fardadas do Liceu Domingos Ramos, no centro da Cidade da Praia, misturavam-se com o som da percussão e do búzio que saía já dos grupos Afro Abel Djassi, Tabanca da Achada Grande e Tabanca da Achada de Santo António. Estavam vestidos a rigor, tal como os seus vizinhos, a Marcha de Alfama, que os haveria de seguir cidade abaixo, e de quem se ouviam já os sopros e as vozes. Eram cerca de 40 marchantes vestidos nos trajes em que venceram as Marchas de Lisboa de 2017, com a canção desse ano na boca Não toquem na minha Alfama, a desfilar Avenida Amílcar Cabral fora, na terça-feira, segundo dia do Atlantic Music Expo (AME). Desde 2013 que o evento leva à capital cabo-verdiana artistas, programadores e produtores de todo o mundo (este ano de 35 países).

Jupiter & Okwess © AME

Era a hora da saída do trabalho e da escola. As pessoas paravam nos passeios para assistir - e quase impreterivelmente filmar com os telemóveis - as crianças dançavam, as cabeças assomavam às janelas, as obras, quando as havia, paravam, as portas das casas abriam-se. Como a de Silvéria, de onde saiu saiu logo o neto pequeno a dançar. Pergunta: "Lisboa?" Ao lado, uma criança pequena de fisionomia chinesa bate palmas ao colo da mãe, dando conta da forte presença daquele país na cidade, onde em cada esquina se encontra uma loja gerida por chineses e onde em plena Avenida Pedonal está, desde 2015, o Instituto Confúcio.

Fatinha não tem dúvidas de quem lá vem a cantar. "Viva Alfama!", lança em frente à Igreja de Nossa Senhora da Graça, contando que já várias vezes assistiu ao desfile. Muitos já viveram em Lisboa e, além disso, também aqui os Santos Populares são celebrados. A família de Alfama, como Carina e Carlos, dois marchantes (ele desde 2009, ela desde 1999, quando tinha 15 anos), dizem que o grupo se refere entre si, já atuou no Japão, Brasil, Itália e Macau. Põem férias no trabalho, deixam a família (ou, muitas vezes, ela faz parte da marcha), e vão. Carina conta que, depois dos santos populares, a Marcha de Alfama veste a farda "entre 20 e 30 vezes" por ano. A maioria dos marchantes ainda vive no bairro que representa, confirma Carlos. Fora dos ensaios, que recomeçam a 26 de abril, tentam encontram-se em jantares com aqueles que de lá saíram, no curso da reconfiguração do bairro, violenta para muitos.

© dr

Na chegada à Praça Alexandre Albuquerque, a Marcha de Alfama era esperada pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, admirador confesso das marchas. À frente, os grupos locais abriam caminho, numa pisada nunca insignificante. "A tabanca, como o batuque, era proibida pelos portugueses. Depois de 1975 como forma de revindicação do espaço, de afirmação, o desfile das tabancas termina sempre no Plateau [zona da cidade onde estávamos, no centro, elevado em relação ao resto]. Antes eles não podiam subir ao Plateau, onde era o poder central. Parte do que acontece aqui também tem esse sentido: Agora podemos!" É Ivan Santos, da Câmara Municipal da Praia, quem o explica. Hoje, dia em que o AME "entrega à pasta" ao Kriol Jazz Festival, que até sábado traz à Praia Sara Tavares, Seu Jorge, Ayo ou uma homenagem aos Tubarões e aos Bulimundo, a Marcha de Alfama volta a desfilar.

Nessa manhã discutia-se em torno do tema América: Como entrar no continente?. A conferência decorria no Palácio da Cultura Ildo Lobo, mítica voz cabo-verdiana de quem o português Marco Oliveira, no showcase que ali fez nesse dia, cantaria Incondicional. E lá estava, à janela a cantar também entre o público, Elida Almeida, uma das novas grandes vozes cabo-verdianas. (No AME o panorama é assim mesmo, caleidoscópico).

Jordana Leigh, diretora do David Rubenstein Atrium, no Lincoln Center e responsável pelos eventos gratuitos de artes performativas que têm lugar naquele átrio em Nova Iorque, onde leva artistas de todo o mundo, dizia: "Eu programo para garantir que em Nova Iorque todos se sentem representados." É por isso que em junho, depois dos tuaregues argelinos Imarhan e de Noura Mint Seymali, da Mauritânia, Elida vai atuar naquele espaço, onde Jordana espera que a comunidade cabo-verdiana da cidade apareça.

A América, sonho cabo-verdiano

Os EUA são o mais antigo e maior destino da imigração cabo-verdiana, cuja diáspora é formada por mais pessoas do que seus habitantes do país. Embora não existam números oficiais, o Ministério das Comunidades estima que a população cabo-verdiana naquele país seja o dobro dos habitantes do arquipélago: cerca de um milhão, portanto.

Elida - que com Lucibela atuara na noite anterior num clube da Praia para os participantes do AME - já deu concertos em Boston, Providence, e até Austin (onde a comunidade é reduzida). Perguntamos-lhe se ainda existe esse sonho americano de que nunca deixámos de falar. "Sim. Uma criança aqui já cresce com a ideia: o ponto alto da minha vida é a chegada aos EUA." Quando foi atuar lá, recorda, encontrou "colegas da escola, vizinhos". "É uma emoção muito forte. Conseguimos ver pessoas que nos viram crescer. Faz com que o concerto fique mais íntimo, tem pessoas ali que me conhecem, e que estão com saudade di terra", remata.

Bem diferente é a história da cantora e DJ, Anané, que cresceu nos EUA, e foi por ganhar concursos como o Miss Portugal ou Miss Cabo Verde naquele país que, a certa altura, pode visitar o arquipélago onde viveu os primeiros anos da sua vida e que influencia todo o seu trabalho, contou ao DN depois da conferência em que também participou. Os pais saíram de Cabo Verde depois da independência, forçados, porque o pai era português, e acabariam por fixar-se nos EUA. Hoje a viver em Nova Iorque, e casada com o DJ "Little" Louie Vega, com cuja banda Elements of Life atuou no espetáculo de abertura do Superbowl em 2007, Anané fundou as editoras Nulu e Nulu Electronic, que representa artistas de Moçambique, África do Sul, ou Congo, o que para eles sim, pode representar o sonho americano.

Nem Donald Trump deixou de comparecer ao AME, aparecendo naquela manhã na Praia pela voz de Jordana: "Como americana, peço desculpa pelo Presidente do meu país." A americana falava da dificuldade de os artistas obterem um visto para atuarem no país. Algo que já existia nas anteriores administrações, embora "a pressão agora seja maior", explicou ao DN. Uma das ajudas que tentam prestar aos artistas, contou, é a preparação para o tipo de perguntas que lhes vão ser feitas enquanto tentam obter um visto. Perguntas que procuram garantir que não existem quaisquer pretensões de ficar a viver nos EUA. Quem partir de um país africano, contava Jordana, passará "um mau bocado, mais do que quem for de Inglaterra".

Jupiter & Okwess © AME

Ao início da tarde, a notícia da morte de Dona Ivone Lara, figura maior do samba, circulava. À noite, tudo isso (e o que mais houvesse) seria exorcizado no palco pelos congoleses Jupiter & Okwess, a banda de Jupiter Bokondji, com o seu som de Kinshasa na Cidade da Praia.

A jornalista viajou a convite da Tumbao