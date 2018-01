Pub

A digressão inicia-se em setembro e prolongar-se-á por três anos, "para se despedir de toda a gente", anunciou Elton John, em direto, a partir de Nova Iorque.

"Decidi finalmente que o meu futuro será..." - foi com esta frase misteriosa que o músico britânico Elton John anunciou a conferência de imprensa marcada para esta tarde na qual iria divulgar quais os seus planos para o futuro. Logo os fãs começaram a imaginar o que aí vinha: a tão merecida reforma aos 70 anos, mais uma digressão (a última digressão?), um novo disco, um novo projeto? Nas últimas horas valeu tudo nas caixas de comentários. Quando o momento chegou, o acesso ao site bloqueou devido ao número de pessoas que tentavam acompanhar a conferência de imprenso em direto.

"As prioridades mudaram na minha vida. Tenho as minhas crianças e o meu marido", acabou de anunciar o cantor, em direto, a partir de Nova Iorque, pondo fim à espera dos fãs. A última digressão, "Farewell Yellow Brick Road Tour" terá a duração de três anos, passará por todos os continentes, "para agradecer a todas as pessoas" e contará com a maior produção de sempre, revelou.

"Tive uma vida maravilhosa e uma carreira maravilhosa", disse o músico que promete não parar de criar, apenas de viajar. Na última tournée, os filhos vão acompanhá-lo com um tutor, anunciou. "Quando [a digressão] acabar terão 10 e oito anos. Não os quero perder. Nem eles a mim", disse referindo-se a Zachary e Elijah.

Ao longo de 50 anos de carreira, Elton John vendeu mais de 200 milhões de discos. Entre os seus muitos sucessos encontram-se temas como Goodbye Yelllow Brick Road, Candle in the Wind, Rocket Man, Sacrifice, Don't Let the Sun Go Down on Me, Nikita, Daniel ou Your Song:

O músico de 70 anos termina em maio a sua residência de seis anos em Las Vegas com o espetáculo The Million Dolar Piano.

No ano passado, foi forçado a cancelar nove espetáculos em Las Vegas e na Califórnia devido a uma infeção constraída durante a digressão na América do Sul. Nessa altura esteve 12 dias internado. Apesar disso, durante o ano de 2017 apresentou 87 concertos na Europa, na Austrália e em Las Vegas. Além disso, também participou no filme Kingsman: O Círculo Dourado, de Matthew Vaughn:

Apesar dos problemas de saúde que o têm afetado, o músico não para. Este domingo, Elton John deverá subir ao palco da cerimónia dos prémios Grammy para cantar um dueto com Miley Cyrus. Além disso, na terça-feira, será o anfitrião num concerto especial em sua homenagem no Madison Square Garden, em Nova Iorque, que conta com a participação de nomes como Sam Smith, Chris Martin, John Legend ou Keith Urban.

Atualmente, Elton John está também a trabalhar com o dramaturgo Paul Rudnick no musical da Broadway baseado no filme de 2006 O Diabo Veste Prada. Também está a trabalhar sonora do novo filme da Disney sobre a versão animada de O Rei Leão (o filme é realizado por Jon Favreau e deverá estrear no próximo ano). E ainda tem entre mãos o filme de animação Sherlock Gnomes, de que é um dos produtores e que deverá estrear este ano.

O músico já atuou várias vezes em Portugal, a última das quais em 2016 na Meo Arena. Meses antes, tinha marcado presenaç no Festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia. Antes disso, tinha estado em 2010 no Rock In Rio Lisboa em 2010. E em 2009 no Pavilhão Atlântico, também em Lisboa. Para a história, ficam também a sua passagem pelo Estádio de Alvalade em 1992 ou pelo Festival Vilar de Mouros em 1971.