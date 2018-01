Pub

O AMANTE DE UM DIA Philippe Garrel

Descobrimos cada novo filme do veterano Philippe Garrel como testemunho de um artesanato que já quase ninguém reconhece (até porque não é possível transformá-lo em atracção turística...).

O Amante de um Dia propõe um peculiar triângulo: um professor de meia idade (Éric Caravaca), a sua jovem companheira (Louise Chevillotte) e a filha do professor (Esther Garrel), afectada pela ruptura com o namorado tudo isto contado em apenas 76 minutos, com imagens a preto e branco assinadas pelo mestre Renato Berta.

A singeleza das matérias reflecte, afinal, a verdade primordial deste cinema que privilegia o carácter irredutível da nossa humanidade, mesmo nos momentos em que parecemos renegar as suas virtudes. É também uma questão familiar, como se prova pela talentosa presença de Esther Garrel, filha do cineasta.

Classificação: **** muito bom