Pub

UM DESASTRE DE ARTISTA James Franco

Repare-se na divertidíssima ironia: o melhor filme assinado por James Franco até hoje é feito à imagem do pior filme da história recente. Um Desastre de Artista retrata a amizade entre o ator e modelo Greg Sestero e o peculiar Tommy Wiseau, cujas ambições artísticas deram origem a The Room (2003), hoje um cult movie tão inenarrável como o seu autor.

Baseando-se no livro homónimo, coescrito por Sestero e o jornalista Tom Bissell, sobre os bastidores da rodagem, Franco presta um bonito tributo à perseverança e fantasia de Wiseau.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

É o próprio realizador quem veste a persona deste homem de origem e idade desconhecidas (costumava dizer que era de Nova Orleans apesar do hilariante sotaque europeu), e deixa passar, através da interpretação, a humanidade do artista falhado. Aqui observa-se o trabalho do cinema com olhos de amor e boa comédia.

Classificação: *** (Bom)